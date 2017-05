VIDÉO | Netanyahou recommande à Abbas une vidéo suite à ses mensonges lors de sa rencontre avec Trump

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a recommandé ce vendredi par un tweet au leader de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, une vidéo qui veut en dire beaucoup…

Le tweet et la vidéo qui l’ accompagnait sont suite aux mensonges incrédule qu’avait prononcés Abbas au podium de la Maison Blanche lors de sa conférence de presse conjointe avec le président américain Donald Trump la semaine dernière.

Abbas a déclaré lors du briefing avec les médias que son gouvernement «éduque pour la paix» et a affirmé que l’Autorité palestinienne «éleve nos jeunes, nos enfants, nos petits-enfants à une culture de paix».

President Abbas: Maybe try Googling yourself sometime? pic.twitter.com/sJeSHVw5Ra — PM of Israel (@IsraeliPM) 5 mai 2017

L’Autorité palestinienne a nommé des événements sportifs, des camps d’été pour enfants, des écoles et des bâtiments publics, des rues et des places selon les noms des terroristes les plus sanglants du monde.

Le gouvernement de l’Autorité palestinienne finance et gère également des émissions de télévision dont les clips sont traduits par l’ organisation Palestine Watch Media (PMW) – encourageant les petits enfants à haïr Israël et les Juifs et leur enseigne qu’il est de leur devoir sacré de les assassiner. On leur enseigne également par ces programmes que l’ensemble de la Terre d’Israël est en fait « la Palestine », du Jourdain à la mer Méditerranée et qu’un jour, il appartiendra à la nation arabe « une fois de plus » lorsqu’ils auront éradiqué » L’ennemi sioniste « .

Ces concepts sont renforcés pour les enfants et les adolescents dans la classe pendant la journée dans leurs manuels scolaires et dans les programmes formulés par le Ministère de l’éducation de l’Autorité palestinienne.

On rappelle aux citoyens adultes de l’Autorité palestinienne la «vérité» de ces mensonges vicieux par les médias quotidiens auxquels ils sont exposés dans les journaux, les stations de radio et les émissions de télévision soutenus par le gouvernement, dont la haine incitée est également traduite et publiée par la Media Watch palestinienne (PMW) de sorte que le monde peut au moins être au courant de ce qui est dit.

Tous ces mensonges sont financés par l’intermédiaire du Ministère de la communication de l’Autorité palestinienne, qui reçoit un soutien de l’Union européenne et des États-Unis, parmi d’autres pays étrangers.

Le président Trump devrait être en Israël du 22 au 23 mai , son deuxième arrêt sur le premier voyage à l’étranger du président depuis son inauguration.

En plus des rencontres avec le Premier ministre Netanyahu et le président israélien Reuven Rivlin, le président Trump a accepté une invitation pour rencontrer également le chef de l’AP, mais il n’est pas prévu de se rendre à Ramallah, la capitale de l’Autorité palestinienne. On croit qu’il peut rencontrer Abbas à Bethléhem, une ville sacrée dans la foi chrétienne. Trump aura déjà effectué une visite à Riyad au moment où il arrivera à Jérusalem, et se rendra à Rome suite à sa visite en Israël.

