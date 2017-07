VIDÉO | Il n’est pas facile d’être un pédophile en Israel …

Meir Tsoker, 41 ans, de Petah Tikva, a été arrêté sur des soupçons de harcèlement sexuel et actes indécents contre un mineur suite à une enquête au cours de laquelle il a été arrété en flagrant délit avant de rencontrer deux filles qui étaient en fait des policiers…

La police a ouvert une enquête à la suite des plaintes d’un jeune garçon âgé de 16 ans. La police a décidé comme souvent d’infiltrer le réseau et de faire passer ses employés comme victimes afin d’arrêter le suspect en flagrant délit.

Dans la vidéo suivante, le pédophile de Petah Tikva, a finalement été arrêté . La vidéo montre le suspect s’approcher de nouvelles victimes, mais ce fut la dernière fois.

תיעוד: חשוד בפדופיליה נפגש עם « קטינה » בפארק – ונעצר. @TzurMaor עם הפרטים המלאים >> https://t.co/qi9bhQOiGQ pic.twitter.com/Kewn7K6vUv — חדשות 10 (@news10) 19 juillet 2017

Le suspect avait pris contact dans le passé avec le garçon âgé de 16 ans à travers le réseau social et lui a proposé des relations sexuelles avec lui. Lors de la conversation en ligne , le jeune homme pensait parler avec une fille de 14 ans et compris rapidement que ce n’était pas le cas, et se précipita à la police.

Environ deux semaines plus tard, le suspect a été arrêté après que deux jeunes filles ont posé comme agents de police et lui ont donné un rendez vous à Petah Tikva où la police attendait . Il a été surpris par les détectives qui l’ont arrêté sur place avec l’aide des agents de police qui ont supervisé l’arrestation.

