VIDÉO | Le mystère des cheveux de notre premier ministre Netanyahou enfin révélé !

Dans cette vidéo, le premier ministre en sortie pour Hol Hamoed se promène dans le nord du pays, avec sa femme et fait référence à sa nouvelle couleur de cheveux.

Dans un humour du premier ministre que nous apprécions tous, Bibi nous dit combien le pays d’Israel est beau, et parle de la nature dense et verte de la Galilée et ses roches rouges, et ajoute qu’il ne parle pas de sa nouvelle couleur de cheveux ajoutant que dans plusieurs semaines, sa couleur naturelle grisonnante reviendra aussi vite sous les rires de sa femme.

