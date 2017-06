VIDÉO | Un musulman arreté avec plusieurs machettes à Golders Green où habite une grande communauté juive britannique

Golders Green est un quartier londonien situé dans le district de Barnet. Le quartier est un des centres de la communauté juive britannique.

La police de Londres a attrapé un musulman avec 3 énormes machettes.

Il y a quelques synagogues à Golders Green, la plus vieille sur Dunstan Road, ouverte en 1921. On ne sait pas encore si l’homme voulait entrer dans l’uns d’elle et commettre un massacre ou si il devait faire parvenir ses armes blanches à un complice.

L’enquête est en cours.

