VIDÉO | Dans le même mois de la rencontre entre Abbas et Trump, le Fatah a honoré 44 terroristes impliqués dans les meurtres de 440 personnes

Le leader de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a déclaré au président américain Donald Trump cette semaine qu’il combat la terreur et son «idéologie haineuse», mais il s’est caché de dire auprès du président américain que son autorité palestinienne et sa faction du Fatah avaient honoré 44 terroristes impliqués dans les meurtres de 440 personnes dans le mois qui entoure leur première rencontre.

Dans ce même mois, l’Autorité palestinienne et le Fatah ont honoré:

14 kamikazes et autres meurtriers,

16 constructeurs de bombes et planificateurs d’attaques

14 terroristes impliqués dans des attaques terroristes.

Le président américain Trump a déclaré cette semaine à Bethléhem qu’il était « satisfaisant qu’Abbas lui dise qu’il était » engagé à prendre des mesures fermes mais nécessaires pour lutter contre le terrorisme et faire face à son idéologie haineuse « . [Site Web de la Maison Blanche, 23 mai 2017]

Certains des pires terroristes ont été honorés plusieurs fois. Abu Jihad, responsable du meurtre de 125 personnes, a été honoré au moins 10 fois . Dalal Mughrabi, qui a mené le détournement d’autobus et le meurtre de 37 personnes a été honoré au moins six fois séparément.

Non seulement Abbas ne lutte pas contre le terrorisme et son idéologie, comme il l’a dit trompeusement à Trump, se dirige activement pour embrasser le terrorisme palestinien, promouvoir son idéologie et glorifier et récompenser les terroristes eux-mêmes.

Ce rapport de la presse palestinienne illustre la profondeur et l’intensité de l’Autorité palestinienne et le soutien terroriste du Fatah sous Abbas en documentant ce qui a été fait depuis seulement un mois qui est typique de la glorification de la terreur palestinienne . La période choisie est le mois qui entoure la première réunion de Trump et Abbas à Washington, du 15 avril au 15 mai 2017.

Il est ironique que Trump, tout en restant à côté d’Abbas à Bethléem le jour de l’attentat-suicide à Manchester a parlé d’une condamnation totale de ceux qui «aident et réconforte» les terroristes et les kamikazes:

« Notre société ne peut avoir aucune tolérance pour cette continuation de sang, nous ne pouvons pas rester un moment plus longtemps pour l’abattage de citoyens innocents. Les terroristes et les extrémistes, et ceux qui leur donnent l’aide et le confort, doivent être chassés de notre société pour toujours. Cette idéologie méchante doit être effacée. « .

Le rapport complet de PMW décrivant comment chacun des 44 terroristes a été honoré, plusieurs fois, en un seul mois, peut être détaillé à partir d’un PDF et comporte trois parties:

Partie 1: Exemples d’Abbas, de l’AP et du Fatah en faveur des terroristes

Partie 2: Noms de 44 terroristes et détails de leurs crimes honorés par l’AP et le Fatah

Partie 3: en détail: les déclarations et les activités des dirigeants de l’AP et du Fatah. Des rapports de télévision, des articles de journaux et des publications de Facebook, en honorant les terroristes

Cliquez pour lire le rapport complet en format PDF

Voici la partie 2 du rapport, qui énumère les noms et les détails des crimes des 44 terroristes qui ont été honorés par l’AP et le Fatah dans le mois du 15 avril au 15 mai 2017.

Raed Misk – Terroriste du Hamas, qui a assassiné 23 personnes y compris les enfants et les bébés sur le bus n. 2 à Jérusalem le 19 août 2003.

Andalib Takatka – Terroriste du Fatah féminin, qui a assassiné 6 personnes et blessé plus de 80 personnes sur Jaffa Road à Jérusalem le 12 avril 2002.

Muhammad Musleh – purgeant 9 peines d’emprisonnement à perpétuité pour avoir participé au meurtre de 8 personnes et blessant plus de 50 autres lors d’attaques de tir. Il a également participé au lynchage de Ramallah le 12 octobre 2000, dans lequel une foule palestinienne a brutalement assassiné et mutilé les corps de 2 soldats de la réserve israélienne, Vadim Nurzhitz et Yossi Avrahami, qui ont accidentellement pénétré à Ramallah. Il était membre des Tanzim, la faction terroriste de Fatah.

Dalal Mughrabi – a assassiné 37 personnes, dont 12 enfants, dans l’attaque la plus mortelle de l’histoire d’Israël quand elle et d’autres terroristes du Fatah ont détourné un autobus, en 1978.

Muhammad Naifeh ‘Abou Rabia’ – au service de 13 condamnations à perpétuité pour avoir participé au meurtre de 5 Israéliens au Kibbutz Metzer le 11 novembre 2002, le meurtre de 3 Israéliens à Hermesh le 29 octobre 2002 et le meurtre de 5 autres personnes dans des attaques de tir en 2001, dont certaines ont été réalisées. Il était membre de Tanzim, la faction terroriste de Fatah.

Nasser Abu Hmeid – au service de 7 condamnations à perpétuité pour avoir tué 7 Israéliens et pour 12 tentatives de meurtre. Il était commandant des Brigades des martyrs d’Al-Aqsa, l’aile militaire du Fatah.

Samir Kuntar – terroriste libanais qui a assassiné 4 Israéliens à Nahariya en 1979: 3 membres de la famille Haran : Einat Haran, 4 ans que Kuntar a assassiné en brisant la tête avec son fusil, Yael de 2 ans, qui s’est étouffé accidentellement alors que sa mère essayait de garder le silence pendant qu’elle se cachait contre les terroristes, et leur père, Danny Haran et Eliyahu Shahar, le premier policier à répondre. Kuntar a été condamné à 4 peines d’emprisonnement à perpétuité. Il a été libéré dans un accord entre Israël et le Hezbollah en juillet 2008, et a été échangé contre les corps d’Eldad Regev et Ehud Goldwasser, des soldats israéliens enlevés et assassinés par le Hezbollah en 2006. Le 19 décembre 2015, il a été tué dans une explosion en Syrie . Une attaque aérienne israélienne est soupçonnée par certains, bien que l’armée syrienne libre ait répondu.

Karim Younes – un arabe israélien purgeant une peine de 40 ans pour l’enlèvement et l’assassinat du soldat israélien Avraham Bromberg en 1980. Karim Younes a été condamné à la prison à vie, mais le président israélien Shimon Peres a réduit sa peine en 2012.

Maher Younes – un arabe israélien purgeant une peine de 40 ans pour l’enlèvement et l’assassin du soldat israélien Avraham Bromberg en 1980. Maher Younes a été condamné à la prison à vie, mais le président israélien Shimon Peres a réduit sa peine en 2012.

Nael Barghouti – purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité pour avoir assassiné. Il a été libéré dans l’accord d’échange de prisonniers de Shalit, mais a été arrêté de nouveau pour avoir violé les termes de sa libération et purge maintenant une peine de prison de plus de 18 ans supplémentaires.

Diya Zakariya Shaker Al-Agha « Al-Faluji » – purgeant une condamnation à perpétuité pour avoir battu la victime israélienne Amatzia Ben Haim avec une pelle à Ganei Tal dans la bande de Gaza le 11 octobre 1992.

Mahmoud Abu Sorour – purgeant 1 condamnation à perpétuité pour avoir participé à la planification et à l’assassinat de l’agent de sécurité israélien Haim Nachmani le 3 janvier 1993 à Jérusalem.

Abd Al-Mun’im Muhammad Yusuf Naji Abu Hmeid était membre de l’aile militaire du Hamas, Brigades Izz A-Din Al-Qassam, et a planifié et réalisé l’embuscade et le meurtre de l’officier de renseignement israélien Noam Cohen le 13 février , 1994.

Rizq Salah a tué le soldat israélien Guy Friedman et en a blessé 2 autres avec une bombe à Bethléem en 1990. Il a été arrêté en 1993 et ​​a été condamné à la prison à vie, mais a été libéré en octobre 2013 comme l’un des 104 terroristes qu’ Israël a accepté de libérer pour remplir la condition préalable de l’Autorité palestinienne pour le renouvellement des négociations.

15 constructeurs de bombes et planificateurs d’attentats terroristes

Abdallah Barghouti – Servant 67 condamnations à perpétuité pour construire des bombes pour des attaques terroristes dans lesquelles 67 personnes ont été assassinées: au restaurant Sbarro à Jérusalem, 9 août 2001 – 15 personnes assassinées; Triple attaque au centre commercial piéton Ben Yehuda, Jérusalem, 1er décembre 2001 – 11 assassinés; Moment Café, Jerusalem, 9 mars 2002 – 11 assassinés; Sheffield Club, Rishon LeZion, 7 mai 2002 – 15 assassinés; Université hébraïque, Jérusalem, 31 juillet 2002 – 9 assassinés; Bus 4 à Tel Aviv, le 19 septembre 2002 – 6 assassinés.

Hassan Salameh -avec 46 condamnations à perpétuité pour la direction de l’infrastructure terroriste qui a mené 3 attentats suicides sur les autobus à Jérusalem le 25 février 1996 et le 3 mars 1996 et au point d’auto-stop Ashkelon le 25 février 1996. 46 personnes ont été assassinés et environ 100 ont été blessés. Il était membre du Hamas.

Abbas Al-Sayid avec 35 condamnations à perpétuité pour la planification d’attentats-suicides qui ont assassiné 35 personnes, l’un lors d’un repas de la Pâque au Park Hotel de Netanya le 27 mars 2002 où 30 personnes ont été assassinées et une autre à l’extérieur d’un centre commercial à Netanya le 18 mai 2001 avec 5 assassinés.

Anas Jaradat – Au service de 35 condamnations à vie pour la planification d’attentats à la bombe dans lesquels 31 personnes ont été assassinées. Leader de l’organisation terroriste du Jihad islamique à Jenin, a planifié et organisé 3 attentats à la voiture en Israël: bus de Tel-Aviv à Tibériade le 5 juin 2002 – 17 assassinés. Jonction de Karkour le 21 octobre 2002 – 14 assassinés. Une tentative d’attaque a été contrariée lorsqu’une voiture chargée de centaines de kilogrammes d’explosifs a été saisie près de Haifa, le 5 septembre 2002.

Abd Al-Halim Sakeb Omar Al-Balbisi – Servant 23 condamnations à perpétuité pour avoir planifié le double attentat-suicide le 22 janvier 1995, dans lequel 21 soldats israéliens et 1 civil israélien ont été assassinés.

Marwan Zalum – impliqué dans le meurtre de 9 personnes, y compris en envoyant le terroriste qui a tiré et assassiné le bébé Shalhevet le 26 mars 2001. Il a également fourni l’appareil explosif pour l’attentat-suicide d’Andalib Takatka à Jérusalem le 12 avril 2002, dans lequel 6 civils étaient assassinés et 80 blessés. Il a organisé d’autres attaques dans lesquelles au moins 2 ont été assassinés. Il était le commandant de la branche d’Hébron du Tanzim, la faction terroriste du Fatah.

Hamza Omar Shamarkha – purgeant 6 peines d’emprisonnement à perpétuité et 20 ans pour envoyer le kamikaze Andalib Takatka à son attentat suicide dans lequel elle a assassiné 6 personnes et blessé plus de 80 personnes à Jérusalem le 12 avril 2002.

Marwan Barghouti – purgeant 5 condamnations à perpétuité pour avoir organisé trois attaques de tir qui ont assassiné 5 personnes: une attaque à Jérusalem (12 juin 2001) dans laquelle le moine grec Tsibouktsakis Germanus a été assassiné par le terroriste Ismail Radaida et un autre terroriste non identifié, une autre attaque dans une station-service à Givat Zeev près de Jérusalem (15 janvier 2002) dans lequel Yoela Hen, 45 ans, a été assassinée par des terroristes dirigés par Mohammed Matla et une attaque de tir au restaurant Sea Food Market à Tel Aviv (5 mars 2002) qui a tué Eli Dahan, 53 ans, Yossef Habi, 52 ans, et le sergent-major Salim Barakat, 33 ans, tués par le terroriste Ibrahim Hasouna. Lorsqu’il a été arrêté par Israël en 2002, Barghouti a dirigé le Tanzim, la faction terroriste du Fatah. Après avoir été condamné et emprisonné, il a été réélu membre du Parlement de l’Autorité palestinienne.

Yasser Abu Bakr – purgeant 3 peines d’emprisonnement à perpétuité pour avoir été responsable d’une attaque à Netanya le 9 mars 2002, dans laquelle un bébé de neuf mois, Avia Malka et 1 adulte, Israël Yihye, ont été assassinés et pour l’assassinat d’un policier de la frontière Constantine Danilov, âgé de 23 ans, alors qu’il tentait d’empêcher deux terroristes d’infiltrer Israël pour commettre un attentat-suicide le 30 mars 2002. Les deux étaient des membres des Brigades des martyrs d’Al-Aqsa, l’aile militaire du Fatah.

Ahmad Salim – conservant 2 condamnations à perpétuité pour avoir participé au meurtre d’Avi et Avital Wolanski et blessé leur fils de 3 ans dans la ville d’Eli, au nord de Ramallah. Les terroristes Bilal Abd Al-Fattah et Ahmad Hussein Madi ont tiré et assassiné sur le jeune couple le 5 août 2002. Il était un terroriste du Fatah.

Zaid Bassisi – avec 1 condamnation à perpétuité et 55 ans supplémentaires pour la planification d’un attentat à la voiture à l’extérieur d’une école à Netanya le 30 mai 2001, dans laquelle 8 personnes ont été blessées. Il était un terroriste du Jihad islamique.

Ahed Abu Gholmeh – purgeant 1 condamnation à perpétuité pour avoir planifié le meurtre du ministre israélien du Tourisme Rehavam Zeevi « Ghandi » en 2001.

Raed Abu Zaher -servant 1 condamnation à perpétuité pour la planification d’un attentat-suicide sur la rue Nevi’im à Jérusalem le 4 septembre 2001, blessant 11 autres et un attentat à la voiture dans le quartier de Pisgat Ze’ev à Jérusalem le 29 juillet 2001, blessant 2. Il était membre du Hamas

Abu Jihad (Khalil Al-Wazir) – responsable du meurtre de 125 Israéliens dans les nombreuses attaques terroristes mortelles du Fatah qu’il a planifiées, y compris les plus meurtriers dans l’histoire israélienne, le détournement d’un autobus et l’assassinat de 37 civils, dont 12 enfants, Dans son rôle de chef de l’aile militaire de l’organisation terroriste de la PLO.

Abu Iyad (Salah Khalaf) – a planifié le meurtre de 11 athlètes israéliens aux Jeux olympiques de Munich le 5 septembre 1972 et le meurtre de deux diplomates américains au Soudan le 1er mars 1973 dans son rôle de chef de l’organisation terroriste Noir Septembre.

Abu Yusuf Al-Najjar – impliqué dans la planification du meurtre de 11 athlètes israéliens aux Jeux olympiques de Munich le 5 septembre 1972, en tant que commandant d’Al-Asifa, l’unité militaire du Fatah et aussi le commandant des opérations de l’organisation terroriste Septembre noir.

14 Terroristes impliqués dans des attaques terroristes

Majdi Za’atri – purgeant 23 peines d’emprisonnement à perpétuité pour avoir conduit le kamikaze Raed Misk à l’arrêt de bus pour son attentat suicide dans lequel 23 ont été assassinés, y compris des enfants et des bébés. Il était membre du Hamas.

Hatem Al-Jayousi – purgeant 6 condamnations à perpétuité pour fournir la voiture utilisée dans une attaque à Hadera, dans laquelle un terroriste a abattu et assassiné 6 Israéliens et blessé des dizaines d’autres lors d’une célébration de Bat Mitzvah le 16 janvier 2002.

Nasr Abu Hmeid – purgeant 5 peines d’emprisonnement à perpétuité pour avoir participé à deux attaques terroristes et à des opérations d’armes. Il était membre de Tanzim, la faction terroriste de Fatah.

Sharif Abu Hmeid – au service de 4 peines d’emprisonnement à perpétuité. Réalisé des attaques terroristes, y compris l’accompagnement d’un kamikaze à son attaque en mars 2002.

Bassem Al-Khandaqji – purgeant 3 peines d’emprisonnement à perpétuité pour avoir participé à un attentat-suicide sur le marché de Tel Aviv Carmel le 1er novembre 2004, dans lequel 3 ont été assassinés. Membre de l’organisation terroriste PFLP.

Muhammad Abu Hmeid – purgeant deux peines d’emprisonnement à perpétuité et 30 ans pour participer à des attaques terroristes.

Khaled Khdeish – purgeant 2 peines d’emprisonnement à perpétuité pour avoir participé au meurtre de 2 soldats israéliens et blessant 3 autres.

Zaid Younes – purgeant 1 condamnation à perpétuité, pour avoir conduit le kamikaze Safwat Khalil à son attaque à Tel Aviv le 25 janvier 2002, où 25 personnes ont été blessées. Younes a également aidé l’évasion d’un terroriste impliqué dans le meurtre de Binyamin et Talia Kahane le 31 décembre 2000 dans une attaque de tir dans laquelle 5 de leurs filles ont également été blessées. Était membre des Brigades des martyrs d’Al-Aqsa, l’aile militaire du Fatah.

Wael Al-Jaghoub -servant 1 condamnation à perpétuité pour l’établissement de cellules terroristes PFLP et la réalisation d’attaques terroristes. Membre de PFLP.

Muhannad Jweihan – purgeant une peine de 25 ans pour être membre d’un groupe de terroristes qui a assassiné l’étudiant en droit de 25 ans Moran Amit à Jérusalem le 8 février 2002.

Wajdi Joudeh – terroriste du DFLP purgeant une peine de 25 ans pour avoir participé à l’attentat suicide de Geha Junction le 26 décembre 2003, dans lequel 4 ont été assassinés et 24 blessés.

Lina Barghouti – Arabe israélien reconnu coupable de contact avec les membres du Jihad islamique, aidant un ennemi pendant la guerre et conspirant pour commettre des attaques terroristes. Elle a purgé une peine de 15 ans de prison et a été libérée en avril 2017.

Ahmad Sa’adat – Au service d’une peine de 30 ans pour la tête de l’organisation terroriste PFLP. PA TV a diffusé des vidéos PFLP dans lesquelles ils lui ont reconnu le meurtre du ministre israélien du Tourisme Rehavam Ze’evi, par des terroristes PFLP.

Fuad Al-Shubaki – un ancien responsable de la PA qui purge une peine de prison de 20 ans. Il était derrière la tentative de contrebande de 50 tonnes d’armes illégales à l’Autorité palestinienne à bord du navire d’armes Karine A en 2002.

Cliquez pour lire le reste du rapport en format PDF

C’est le deuxième motif explicite qu’Abbas a dit à Trump.

Après que Abbas a déclaré à Trump, que l’Autorité palestinienne enseigne aux enfants palestiniens une «culture de la paix», Palestine Media Watch l’ a prouvé faussement en produisant une courte vidéo, documentant de nombreux exemples de promotion de la haine et de la violence envers les enfants.

A NATANYA : JEUDI 25 MAI

A JERUSALEM (POINT RELAIS) : MARDI 23 MAI

CLIQUEZ SUR LE LIEN : PROMOTION : VENTE DE BOUTARGUE AU PRIX DE 22 € (entre 200 et 250 gr) SUR ISRAËL CHRONO

Frais de livraison gratuit à partir de 2 kg pour Jérusalem, Netivot (et ses moshavim), Bat Yam, Ashdod, Ashkelon à un point relais : avant de passer la commande contacter nous sur l'émail suivant : sud.israel@yahoo.fr