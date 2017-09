VIDEO | Une membre du parti « Israel Beténou » attaquée par un soudanais ivre appelle sa soeur pendant l’attaque

La conseillère de la député Yulia Malinowski a été attaquée par un infiltré quand elle est rentrée chez elle dans le sud de Tel Aviv ce vendredi soir alors qu’elle se promenait dans l’un des quartiers du sud de Tel Aviv.

La député Yulia Malinowski a publié la documentation de l’appel téléphonique entre la conseillere et sa soeur lors de l’attaque. « Écoutez l’enregistrement , c’est choquant, imaginez si c’était votre sœur? Votre fille? Votre mère? » a dit la membre de la Knesset sur Facebook.

« Le sentiment de peur dans lequel les résidents vivent dans la région et dans d’autres endroits est insupportable et inacceptable. La décision de la Haute Cour de justice concernant les infiltrés est coupée de la réalité et nuit sérieusement à la sécurité des résidents israéliens et des résidents de Sud de Tel Aviv en particulier.

« Comme nous l’entendons dans la bande sonore, la victime crie afin que quelqu’un autour d’elle puisse l’entendre pleurer et crier à l’aide. Il est inconcevable que ce qui reste pour les citoyens maintenant soit seulement de crier et de demander de l’aide dans l’espoir que quelqu’un entendra « , a ajouté la député Malinovsky. «J’utiliserai tous les moyens parlementaires à ma disposition pour rétablir le sentiment de sécurité des résidents dans leur lieu de résidence».

Les images de cette vidéo ne sont pas liée à l’attaque mais montre la violence des soudanais, et le risque de perdre sa vie dans ces quartiers de plus en plus dangereux.