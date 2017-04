VIDÉO | Marine le Pen au Marché de Rungis :  » Il faut interdire l’abattage sans étourdissement (casher) en France « 

La candidate Marine Le Pen a été élue au premier tour de l’élection présidentielle française et donc qualifiée pour le second tour de la présidentielle.

Elle s’est rendue aujourd’hui au marché alimentaire de Rungis et a confirmé être contre l’abattage des animaux sans étourdissement préalable ce qui veut dire, les abattages casher comme halal sont menacés d’une interdiction dans le pays.

« Quasiment je crois que 90 % des abattoirs sont halal en Ile-de-France … L’abattage sans étourdissement préalable, je suis désolée ça devrait faire l’objet d’un étiquetage. D’ailleurs je pense que l’abattage sans étourdissement préalable ça devrait être interdit », a-t-elle dit.

Selon le programme de Marine le Pen, stopper la Shehita est l’un de ses objectifs :

« Faire de la protection animale une priorité nationale. Défendre le bien-être des animaux en interdisant l’abattage sans étourdissement préalable et en remplaçant le plus possible les expérimentations animale ».

Lors de sa tournée, Marine Le Pen a été huée et visée par un jet de tomate au marché de Rungis :

Dés son entrée dans la halle aux fruits, c’est un concert de klaxon, sifflets et huées et un journaliste de l’AFP affirme même avoir reçu une tomate qui était destinée à Marine Le Pen.

Dans son programme, elle défend un protectionnisme agricole pour préserver les agriculteurs français, mais leur survie dépend aussi de l’exportation et ils l’ont montré ce matin.

