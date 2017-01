Vidéo : La manifestation de la communauté juive d’Europe en soutien à Israël face à la conférence des 70 nations

Les Juifs et amis d’Israël ont décidé de manifester aujourd’hui en France contre la conférence de Paris qui a pour objectif d’imposer à Israel ses propres conditions dans la paix avec les palestiniens.

Des Juifs de partout dans le monde sont face à l’immeuble où se tient la conférence à Paris et ont commencé à manifester en faveur d’Israël et contre la conférence et la réunion de 72 pays.

Parmi, les parisiens, se trouvent aussi des Juifs hollandais avec leur Shofar et le reste sont des Juifs d’Angleterre, France, la Belgique, les Pays – Bas et d’ autres.

Gérard, un Juif français, a parlé sur le site 0404: «Nous sommes ici pour maintenir notre seul pays. Nous avons un petit pays et nous ne pouvons pas y renoncer. Ce qui se passe ici est une honte et une tentative d’effacer l’histoire et le monde doit le savoir et s’y opposer »

L’organisation sioniste Israel Forever a aussi participé à cette manifestation hier soir :

» A la veille de la conférence des 70 nations à Paris tentant de démembrer l’Etat d’Israël en lui imposant la création d’un État terroriste « palestinien » dans ses propres frontières, « Israel Is Forever » a découvert le lieu où se déroulera cette mascarade et est présent sur les lieux en ce moment même pour rappeler que nous serons toujours présents pour défendre la Vérité, pour clamer haut et fort notre Droit historique sur notre Terre et qu’aucune Conférence n’éteindra jamais l’Éternité d’Israël !

Adresse : 27 rue de la convention Paris 15eme

Selon certaines estimations, la manifestation promet de réunir plus de 5 000 personnes.

