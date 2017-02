VIDÉO | Le maire de Jérusalem tient une réunion avec ses «conseillers secrets»

Le maire de Jérusalem Nir Barkat a publié une nouvelle vidéo intitulée «Mes conseillers secrets enfin révélés ».

Dans la vidéo , nous voyons un groupe d’enfants israéliens arrivant dans le bureau du maire, avec des porte-documents comme pour une réunion importante.

Il leur demande que faut il faire la première chose au matin. Un garçon répond « brosser les dents et se laver le visage? » Barkat rit et dit « oui … et puis je vais au travail et quelle est la première chose que je fais? » Une fille répond «le travail». Un autre répond « protéger le pays ».

Le maire ajoute aussi la construction des routes, des écoles, des maisons, et leur demande où ils aiment se rendre en Israel ?

Une petite fille répond qu’elle aime aller partout, dans les musées, les zoos . Un autre répond faire du vélo, ou aller à Tel Aviv …

Barkat leur demande quelles sont les équipes de football qu’ils aiment. Un petit garçon orthodoxe avec un kippah répond succinctement: « J’aime la Torah ».

Regardez la vidéo magnifique (en hébreu) ​​: