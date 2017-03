VIDÉO MAGNIFIQUE | Hillel Neuer aux États arabes à l’ONU : Où sont vos Juifs?

OLP : « Israël a utilisé les pires formes d’abus, le nettoyage ethnique et a imposé un régime d’apartheid. »

Qatar: « Israël continue d’exercer l’apartheid en Palestine, ce qui constitue un crime contre l’humanité. »

Soudan: « La violence et le terrorisme sont exercés contre le peuple palestinien « .

Syrie: « les violations dont la construction des murs de l’ apartheid … pour légitimer le vol des terres et judaïser Jérusalem. »

Bahreïn: « le mur de séparation est un exemple de la politique d’apartheid pratiquée par Israël … pour légitimer le vol de la terre et judaïser Jérusalem « .

Bahreïn: « le mur de séparation est un exemple de la politique d’apartheid pratiquée par Israël ».

Arabie Saoudite: « les pratiques de discrimination et de l’extrémisme d’Israël … »

Le directeur exécutif Hillel Neuer a ensuite répondu :

» Monsieur le Président, permettez – moi de commencer par mettre ce qui suit sur ce dossier : tout ce que nous venons d’entendre sur Israël, concernant les pires violateurs des droits de l’homme du monde, des droits des femmes, de la liberté de la religion, de la presse est tout à fait faux.

Le rapport d’aujourd’hui ne considère pas que les Israéliens méritent des droits de l’ homme – en accord avec l’approche de ce conseil, et dont ceux qui accusent Israël ignorent complètement leurs propres droits de l’ homme chez eux.

Ce week-end, le président Abbas a annoncé qu’il donnait sa plus haute médaille à Rima Khalaf, qui a démissionné de la Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale, une agence des Nations Unies basé à Beyrouth de 18 Etats arabes, après que le Secrétaire général Guterres lui a demandé à juste titre de supprimer un rapport absurde qui a accusé Israël d’« apartheid ».

Monsieur le Président, pourquoi M. Abbas, célébrant un rapport écrit par le célèbre Richard Falk, après sa propre mission palestinienne a essayé en 2010, de démettre ce même M. Falk sur la base qu’il était « partisan du Hamas, » comme nous le savons sur WikiLeaks ?

L’accusation contre Israël est absurde quand 1,5 million d’Arabes habitent en Israël !

[Interruption et objections par les Palestiniens, l’Egypte et le Pakistan.]

Le Président redonne la parole à Hillel Neuer :

» Je vous remercie, Monsieur le Président. En effet, en Israël, il y a 1,5 million d’Arabes, avec tous les défis auxquels ils font face, ils jouissent pleinement de leurs droits de vote et d’élu à la Knesset, ils travaillent comme médecins et avocats, et siègent à la Cour suprême.

Maintenant, je voudrais demander aux membres de cette commission, qui ont écrit ce rapport, comme les Etats arabes que nous venons d’entendre, comme l’Egypte, l’Irak, et les autres :

Combien de Juifs vivent dans votre pays ?

Combien de Juifs vivent en Egypte, Irak, la Jordanie, le Koweït, le Liban, la Libye, le Maroc ?

Il fut un temps où le Moyen-Orient était plein de Juifs.

L’Algérie avait 140.000 Juifs. Où sont vos Juifs?

L’Egypte avait 75.000 Juifs. Où sont vos Juifs?

La Syrie avait des dizaines de milliers de Juifs. Où sont vos Juifs?

L’Irak avait plus de 135.000 Juifs. Où sont vos Juifs?

Monsieur le Président, où est l’apartheid?

Pourquoi une commission de l’ONU sur le Moyen-Orient ne comprend pas Israël ? A partir des années 1960-1970, ils ont refusé d’inclure Israël. Où est l’apartheid, Monsieur le Président?

Monsieur le Président, pourquoi nous réunir aujourd’hui sur un seul ordre du jour, afin de singulariser un seul Etat, l’Etat juif, dans ce ciblage.

Où est l’apartheid, Monsieur le Président?

La chambre UNHRC se tait. Plus un seul bruit dans toute l’assemblée … le silence de la culpabilité. Merci Mr Neuer.

