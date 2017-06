VIDÉO | Un magasin juif au pied du Mont du temple volé par les arabes en 1948 retrouve un propriétaire Juif !

Dans une courte et émouvante cérémonie, David Wiseman, a parlé de sa connexion avec la Terre d’Israël, le désir de faire une réelle différence dans la lutte d’Israël pour construire à Jérusalem ce qui l’a amené à acheter un petit magasin au pied du Mont du Temple.

« Tout le monde est censé posséder un morceau d’Israël », a déclaré Wiseman. « J’ai donc décidé d’acheter ce petit endroit pour faire une vraie différence ici. »

Avec un petit groupe de militants, y compris Rav Aviner et le membre du conseil municipal et chef du Land Fund, Aryeh King, la vitrine de ce magasin a retrouvé ses origines juives.

L’importance stratégique de ce petit magasin, est sa taille qui offre une présence juive sur une grande voie d’accès au Kotel et au Mont du Temple. Le côté sud de la rue Shalshelet connu sous le nom du «Shouk Arabe» était traditionnellement juif.

La plupart des magasins, actuellement occupés par des Arabes, avaient été entièrement détenus et exploités par des juifs jusqu’à leur expulsion définitive par les forces jordaniennes en 1948. La remise en état de cette zone et le retour de ces propriétés aux mains des juifs fait partie d’une lutte plus vaste pour assurer ce conflit juif à Jérusalem.

Le rabbin Ben de la Maison du Patrimoine, qui a servi de partie intégrante sur la sécurisation de la propriété, a déclaré ce qui suit: «Aujourd’hui, lors de la dédicace d’un autre magasin juif dans le« Shuk arabe »de la Vieille Ville, nous avons renforcé la présence juive à la fois physiquement et spirituellement . C’est la formule correcte pour la victoire totale, peut-être qu’elle arrivera bientôt. «

La Maison du patrimoine a augmenté son rôle au cours des deux dernières années en fournissant aux jeunes militants du Territoire d’Israël une plate-forme pour aider à sécuriser et à rénover les biens juifs retournés à Jérusalem et à Hébron.

