VIDÉO : L’unité commando de Tsahal stoppe un bus de « prisonniers arabes détourné par des terroristes »

Un bus transportant des dizaines de prisonniers arabes a pris une direction non prévue et immédiatement, il était clair qu’il fut détourné par les terroristes.

Cette information n’est pas vraie, mais c’est un nouvel exercice dont l’ unité commando de Tsahal au sein des prisons et l’unité canine doivent faire face en stoppant ce bus avant qu’il ne fasse de victimes israéliennes.

De grandes forces de Tsahal arrivent sur la scène, afin de stopper le bus en l’encerclant. La zone a été bloquée à la circulation. Les hélicoptères survolent. Les prisonniers se sont barricadés à l’intérieur avec quelques membres de l’IPS ( gardiens des prisons) qui ont refusé de se rendre. Les terroristes demandent de passer le passage d’Erez vers Gaza ou sinon ils tuerons les otages.

Ce type de scénario font partie des exercices des combattants et la prise de contrôle de l’unité spéciale et responsable des prisons et l’une des cinq unités d’élite de Tsahal,(avec celle de Sayeret Matkal, Flottille 13, SWAT et Douvdevane).

