VIDEO | Toute une unité de soldats à un membre de « Briser le silence »: « Tu es un menteur ! »

Des dizaines d’anciens combattants de la brigade Nahal soutiennent que l’ancien soldat Dean Issacharof, un des membres de l’organisation radicale de l’aile gauche « Briser le silence » qui a servi avec eux à Hébron, et a affirmé dans une vidéo que les Palestiniens ont été battus jusqu’au sang est complètement fausse !

Une vidéo postée sur la page Facebook « réservistes sur le front » sous le titre « Dean, tu es un menteur » explique que tout ce que dit Issacharof n’a jamais eu lieu. Ses soldats de son unité et son commandant l’accuse de mentir afin de causer du mal à Israel :

« Nous sommes impatients d’entendre ce que « Briser le silence » va dire. Toute l’unité a témoigné et tout n’est que mensonges. »

« Dean Issacharof a dit qu’il a les preuves que mes soldats ont attaqué des Palestiniens innocents. Nous avons donc rassemblé tous les soldats (et commandant) en leur demandant ce qu’ils pensent. Nous sommes venus à conclure que c’est un faux témoignage et un message d’incitation «

Vidéo des soldats Nahal :

Omri Sinner , qui était commandant de la compagnie de Issacharof à Hébron a écrit un long billet sur les mensonges de Issacharof .

« Dean Issacharof, je suis le commandant de ta compagnie, je ne te laisserais pas mentir et calomnier mon nom et le nom de mes soldats. La semaine dernière, tu as posté une vidéo où tu as raconté fièrement deux histoires complètement fausses «

« Je me souviens la veille du Seder, nous sommes arrivés à Hévron, apres le tir d’un terroristenqui a tué le surintendant principal Baruch Mizrahi et je me souviens que tous les soirs pendant des semaines, nous avons cherché le terroriste qui a été pris – ce fut un succès opérationnel »

» Je me souviens s comment nous avions déjoué une attaque terroriste en stoppant un homme armé vers un policier pour mener à bien une attaque contre la communauté juive – ce fut un succès opérationnel. »

« Et j’ai presque oublié » l’Opération du retour des frères « , où comment tous les jours pendant un mois, 24/7, nous recherchions trois enfants qui ont été tués sans raison par le Hamas, nous avons fait de notre mieux pour les ramener à la maison .. et nous avons trouvés et arrêtés les terroristes -.. Ce fut un succès opérationnel . Fait moi cette faveur, ne dénigre pas nos soldats ».

« Je dors très bien la nuit »

Le commandant a fait également référence à l’incident dans lequel Issacharof a affirmé qu’un Palestinien a été battu jusqu’au sang : « Dans le blanc de tes yeux, je te le dit, tu n’est qu’un menteur !!! Car cet événement n’est même pas proche de l’histoire racontée! ».

