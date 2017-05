VIDÉO | Le candidat français Macron s’oppose à la reconnaissance unilatérale de l’Etat palestinien

Tout en exprimant son opposition à la reconnaissance unilatérale d’un Etat palestinien, Macron a néanmoins souligné un appui solide pour une solution à deux Etats.

Le candidat à la présidence française Emmanuel Macron du parti En Marche et social-libéral, qui semble être en haut dans les sondages, a souligné son opposition à la reconnaissance unilatérale d’un Etat palestinien à la télévision française ce week-end.

« La reconnaissance unilatérale de la Palestine, en ce moment, va nuire à la stabilité », a déclaré Macron, ajoutant qu’il « y aurait des répercussions sur le contact [français] et toute relation avec l’Etat d’Israël ».

Néanmoins, Macron sans équivoque a réitéré son soutien à une solution à deux Etats entre Israël et l’Autorité palestinienne (AP).

« Je défends le principe d’une solution à deux Etats et l’engagement de la France à cela », a-t-il dit, en rappelant sa visite en Israël en Septembre 2015. « Ce sont mes positions cohérentes ».

En Israël, plus d’un an et demi après, Macron fait part du soutien de la France pour l’étiquetage des produits de Judée et Samarie séparément de celles produites dans les limites d’avant 1967 d’Israël.

« La position diplomatique française et européenne est claire et n’a pas changé et ne changera pas » a-t-il dit à l’époque, en soulignant que « nous sommes contre toute pratique telle que celle des BDS [Boycott, Désinvestissement et Sanctions] » .

Quelques jours plus tard, le Parlement de l’Union européenne a adopté une résolution sur le rôle de l’UE dans le processus de paix au Moyen-Orient qui contenait une clause appelant à « l’achèvement des travaux sur les lignes directrices à l’échelle européenne sur l’étiquetage des produits des « colonies » israéliennes ».

La prétendante de Macron, Marine le Pen du front national, a été l’un des 70 membres du Parlement européen à voter contre la mesure. La résolution cependant, adoptée avec une marge écrasante de 525 en faveur et 31 abstentions.

Marine le Pen, a quand à elle dit dans le passé qu’Israël défend « méchamment » ses frontières :