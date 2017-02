VIDÉO | L’animateur de la chaîne télévisée Al-Jazeera : « Israël traite mieux ses prisonniers que le régime syrien de Bachar Assad  » !

Faisal Al-Qassem, est très connu dans les médias arabes, c’est un animateur de la chaîne télévisée Al-Jazeera.

Dernièrement, il a décidé de parler sans langue de bois et a montré au caméra la photo d’un prisonnier syrien dans les geôles de la Syrie et le terroriste Samir Quntar lorsqu’il a quitté la prison après l’échange de prisonniers :

« Voici une photo de Samir Quntar, à sa sortie d’une prison israélienne. Il a quitté la prison israélienne avec une bedaine et un doctorat. A côté de lui, se trouve la photo d’un détenu syrien, après avoir été libéré de l’une des prisons d’Assad. Remarquez la différence ! Remarquez la différence ! Je ne défends pas les prisons israéliennes, mais malheureusement, c’est la situation. Les gens disent : « Ô Bachar Al-Assad, ô parti Baath, traitez les prisonniers et les détenus syriens de la même manière qu’Israël traite ses ennemis dans ses prisons, comme Samir Quntar et d’autres. »