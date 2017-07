VIDÉO | Des Juifs décident de faire le Kadish au Mont du Temple pour les trois membres de la famille Salomon

Un groupe de Juifs a décidé de faire kadish pour la famille Salomon qui a perdu trois membres apres un massacre au couteau par un terroriste palestinien dans la localité de Halamish ce vendredi soir pendant Shabath.

Un kadish a été demandé pour Haya, Elad et leur pere Yossi ZAL pour l’élévation de leur Âme sur le site le plus saint du judaïsme.

Mais des les premiers mots du Kadish, la police les a interrompu et un d’entre eux a même posé sa main sur la bouche d’un des juifs pour stopper les mots de prières. Mais le public a continué, malgré la police qui a fait son travail suite aux ordres qui leur sont donnés plus haut par le gouvernement et par le statu-quo qui interdit aux Juifs de prier sur le site le plus saint du Peuple juif.