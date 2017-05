VIDÉO | Les Juifs de toutes les tendances dansent sous le même drapeau !

Malheureusement ces derniers mois une partie de la communauté juive orthodoxe que l’on nomme aussi Harédi s’est retrouvée sous les feux des critiques aprés que les médias ont parlé des manifestations et des émeutes contre les soldats religieux, un fait qui existe mais qui ne représente pas l’ensemble de cette communauté.

Cette vidéo montre que tous les Harédim ne sont pas de ce même avis et aiment leur Thora, mais aussi leur pays et leur drapeau. Ce film court montre l’unicité et la solidarité du peuple Juif de toute les tendances.

A Yom Yeroushalaim : ( celui qui tient le drapeau au centre du groupe est un harédi)

