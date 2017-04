VIDÉO | Un Juif orthodoxe retourne 2475 $ donné accidentellement par la caissière de la Banque

C’est à Monroe, à New York, qu’un résident de Kiryat Yoel a été loué pour son honnêteté après le retour de plus de 2000 $ en argent comptant apres une erreur de la caissière de la banque.

Joseph Waldman, s’est rendu à la branche nationale Sterling Bank sur la route 17 à Monroe mercredi matin pour organiser un transfert. Alors que la directrice de la banque Debra McCarron devait effectuer le transfert, Waldman en a profité pour encaisser deux petits chèques qu’il avait reçus des clients. Parce que les contrôles avaient été établis sur la même banque, le caissier n’a pas demandé à Waldman une identification afin d’encaisser les chèques.

« Je lui ai demandé de me donner quelques rouleaux de pièces de cinq cents et le reste en simple », a dit Waldman, expliquant qu’il avait besoin de monnaie pour son magasin.

Waldman a dit que la caissière lui a remis l’argent, et Mme McCarron l’appela pour discuter du transfert .

« Je ne voulais pas le directeur de la banque et encore attendre donc j’ai remercié l’employée et j’ai mis l’argent dans ma poche et je suis parti », a déclaré Waldman.

Ce ne fut qu’après avoir quitté la banque et retirer l’argent de sa poche qu’il se rendit compte que la liasse de billets qu’il tenait dans sa main était beaucoup plus importante qu’elle aurait dû être.

Ne connaissant pas le nom de la caissière, Waldman a appelé McCarron immédiatement de son magasin pour l’informer de l’erreur.

« Je ne voulais pas que la caissière ait des problèmes », a déclaré Waldman. « Elle allait voir qu’il manquait d’une grande quantité d’argent dans le tiroir et elle serait devenue folle »

Waldman a dit que McCarron était occupé avec un client quand il a appelé et quand il n’a pas entendu parler d’elle une heure plus tard, il a appelé à nouveau la banque. McCarron, qui ne connaissait pas l’erreur, a dit Waldman qu’elle se pencherait sur la question, l’appelant à nouveau quelques minutes plus tard en disant que la caissière avait par mégarde encaissé le chèque de 25,00 $ à 2 500 $.

Waldman a déclaré que, malgré le fait que la banque ne lui avait pas demandé tout type d’identification, il n’a jamais eu l’idée de garder cet argent.

