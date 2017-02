VIDEO | Un Juif hassidique invite les sans-abri à un Super Party de Bowl Epic

Le Super Bowl pour la plupart est un jour férié, comme Thanksgiving, Noël et Hanoukka. Un jour ou nous nous régalons, et passons un bon moment avec la famille et les amis.

Mais pour ceux qui ont nulle part où aller, il pourrait se sentir encore plus solitaire alors Meir a fait équipe avec ses amis au 230 Fifth, qui est le meilleur bar sur le toit / discothèque / restaurant chauffé, à New York pour lancer une partie du Super Bowl où tous ont été accueillis !

Meir a écrit ce qui suit sous sa vidéo Youtube :

La vie est une roue, nous sommes parfois en haut et d’autres fois, nous nous trouvons plus bas que nous le pensions. Rien n’est garanti et ne vaut mieux que l’autre. Il n’y a pas de ligne de départ et ou d’arrivée. Nous sommes tous de la même équipe et toute l’équipe veux réussir, travailler ensemble et aller de l’avant comme un seul. Il n y a pas toujours d’argent, mais un mot gentil, un peu de nourriture, une boisson chaude, une conversation le long du chemin. Nous devons faire ce que nous pouvons dans ce monde et faire que cet endroit soit plus lumineux pour un monde plus positif, plus heureux et qui commence avec vous. Regardez ici :