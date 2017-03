VIDEO | Des jeunes juifs se font lyncher lors d’une manifestation pro-palestinienne au Canada

Ils ont osé montrer leur soutien à Israël lors d’une manifestation pro-palestinienne dans la ville de Calgary*, au Canada.

Ces quelques jeunes juifs garçons et filles ont milité pacifiquement mais tout à coup, ils ont été frappés par d’autres manifestants et supporters du Hamas, qui les ont frappé, les ont étranglés avec les drapeaux d’Israël qu’ils avaient apportés puis ont déchiré et marché sur l’enseigne de l’Etat Juif.

L’une des jeunes femmes n’a pas hésité malgré les menaces et la tension à témoigner à visage découvert contre ces manifestants d’une violence inouïe :

*Calgary est la plus grande ville de la province canadienne de l’Alberta. Elle se situe dans le sud de la province, dans une région de collines et de plateaux à environ 80 km à l’est des montagnes Rocheuses.

35 % de réductions sur les produits de la Mer Morte pour les hommes