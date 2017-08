VIDÉO | Ce jeune israélien de Tel Aviv a tenté de déplacer un serpent à sonnette et a été mordu

Les deux jeunes adolescents de 14 ans se promenaient sur le bord de mer à Tel-Aviv, quand soudain ils ont rencontré une petite vipère. Rotem a essayé de déplacer le serpent vers la route puis a été mordu à la main et rapidement emmené à l’hôpital Ichilov: « Je n’oublierais jamais cette morsure, j’ai presque failli la payer de ma vie ».

C’est sur la plage de Tel Baruch à Tel Aviv qu’ ils ont vu le serpent venimeux. « Je voulais le déplacer sur le côté afin de ne pas nuire à des personnes ou qu’ils se fassent blesser », a déclaré Rotem. « Mon erreur est d’avoir essayé de le déplacer avec la main. »

« כמעט שילמתי בחיי »: בן 14 מת »א ניסה לאחוז בנחש צפע והוכש https://t.co/JfAD0Buul3 pic.twitter.com/758nxu28ut — חדשות 2 (@Channel2News) 2 août 2017

Rapidement, la main de Rotem a enflée et il a été transporté à la salle d’urgence de l’Hôpital de Ichilov. Dr Migl Glutastin, un pédiatre qui est revenu il y a un peu moins d’un mois des États Unis après y avoir étudié les poisons a été convoqué pour le sauver.

Dès son arrivée, il a envoyé le jeune adolescent sans l’unité de soins intensifs , où il a commencé à lui donner un anti venin. Ce matin, après avoir récupéré et juste avant qu’il ne rentre chez lui, le pédiatre a demandé à Rotem d’être plus prudent à l’avenir: «Ne touche plus jamais un serpent avec les mains. »