VIDÉOS| Une jeune fille battue par des ultra-orthodoxes lors d’une manifestation contre l’armée

Une jeune fille qui s’est retrouvée dans une manifestation d’ultra-orthodoxes contre le service militaire en Israel a été battue par ces mêmes hommes qui sont censés selon la loi juive ne « pas toucher les femmes ». Les plus jeunes lui crachent dessus, et un autre va lui donner un coup de poing dans la tête.

La police des frontières est arrivée à temps, évitant à la jeune femme un lynchage de la part de ces hommes qui font honte à la communauté Haredi dans le pays.

Mais qui sont t’ils vraiment ?

Certains éléments parmi nos compatriotes juifs ne veulent aucun lien avec le projet dans l’armée israélienne. Ils ont trouvé plusieurs façons de montrer leur mécontentement et, ce faisant, de perturber les voies publiques, causer de graves dommages aux biens publics, infliger des dommages corporels sur le personnel de sécurité et aujourd’hui contre des civils comme cette jeune femme mais il y a aussi d’autres actions… et tout cela au nom de (leur) Dieu.

Un sous-ensemble de cette population est un groupe d’éléments marginaux, qui aujourd’hui va de plus en plus loin dans la violence. Des pancartes qui déclarent qu’il faut résister au projet de l’armée au point de יהרג ואל יעבור (mieux choisir de tuer que de « transgresser »), ce groupe (connu sous le nom des « Factions de Jérusalem », entre autres) a décidé que rentrer dans l’armée israélienne est semblable aux trois péchés pour lesquels il faut payer de sa vie: l’idolâtrie, le meurtre et l’immoralité.

Si cela se limitait à des manifestations de violences, alors, Dayénou … mais attendez, il y a plus!

Les déclarations publiques de ces personnes ont été faites, au nom du rav de Jérusalem, le chef de faction Shmuel Auerbach, pour résister à l’ enrôlement « jusqu’à la dernière goutte de sang . »

Si cette phrase vous semble familière, et bien, nous aussi. Ces mêmes mots sont utilisés par nos ennemis mortels, le Hamas, l’Autorité palestinienne, mais aussi Daesh. Eux aussi appellent à défendre Al Aksa « jusqu’à la dernière goutte de sang ». Donc, apparemment, tout ce projet du recrutement de l’armée mérite (selon eux) une effusion de sang de nos coreligionnaires!

Et si cela était « tout », Dayénou … mais attendez, il y a plus!

Appelant par des tracts, à la mort. L’image du soldat Yaakov Roshi a été répandue à l’ extérieur de la maison de ses parents à Petah Tikva, ce qui représente une escalade dans la campagne de harcèlement et d’ intimidation contre les soldats ultra – orthodoxes et les recruteurs, selon le site Behadrei Haredim .

Ces tracts ont été laissés à l’extérieur de la maison avec la phrase, « D.ieu brisera le bras des méchants » en nommant Roshi et ses collègues « de chasseurs d’âmes. »

« Par conséquent, les grands érudits de la Torah ont donné des instructions que l’on devrait faire la même chose que nos ancêtres à ce que l’ont fait quand un méchant se leva contre nous, crier au Créateur du monde qu’il devrait les épargner et nous réconforter et enlever les péchés de la terre, » selon la lettre.

« Et dans tous les lieux, nous prions pour que la mémoire de son nom sera en disgrâce, Yaakov Menachem Ben Naomi, et nous diront de lui ce qui est écrit dans les Psaumes, les chapitres 10 et 109, la perte des méchants, et le Seigneur entendra nos prières et nous sauvera des méchants Yaakov Roshi, que son nom et sa mémoire soient effacés, » conclu la lettre .

La prière que le nom soit effacé à la mémoire d’un individu est normalement réservé aux auteurs de génocide contre le peuple juif, comme Haman et Hitler (Amalek). Selon BeHadrei haredim , un site de nouvelles ultra – orthodoxes, la prière pour la mort d’un autre Juif a franchi une nouvelle ligne rouge et a montré que « tout va » dans la lutte contre l’enrôlement. (Arutz-7)

Et si cela était « tout » , alors Dayénou. Mais attendez …car oui, malheureusement, il y a beaucoup plus!

Ce lundi, grâce à une enquête secrète en cours, la police israélienne a arrêté plus de 20 hommes ultra-orthodoxes juifs comme des délinquants sexuels présumés dont les crimes présumés étaient connus dans leurs communautés insulaires , mais occultées par les autorités.

Pas moins de 22 hommes, âgés de 20 à 60 ans de Jérusalem, Bnei Brak, Beit Shemesh et Beitar Ilit, sont suspects dans des crimes sexuels contre les femmes, les jeunes filles et les enfants de leurs communautés au cours des deux dernières années, selon la police. (Ynet)

Un autre cas horrible d’une communauté religieuse protégeant les pédophiles, les violeurs et ceux qui profitent des femmes et les enfants. Encore une fois, la police expose ces communautés avec un état d’esprit qu’il faut balayer sous le tapis tous les secrets ; un état d’esprit qui protège la vermine de la société, tout en prolongeant l’agonie et la douleur des victimes.

Et suite à tout cela, nos lecteurs pourraient penser, que TOUT ces harédim sont les mêmes, mais malheureusement, vous trouverez aussi des délits chez les Dati Leumi, les réformistes, les conservateurs ou ceux avec un anneau dans le nez, car en fait ce ne sont pas les actes des « haredim ».

Ce sont des actes de couches les plus défavorisées de la société et ce sont leurs dirigeants qui ne disent rien et qui protègent ces agresseurs, qui encouragent leurs partisans à assassiner (oui, les Juifs appellent aujourd’hui au MEURTRE).

Le dénigrement de chacun d’entre eux avec des pancartes contre l’armée israélienne est une question de יהרג ואל יעבור. Dire que les actions de ces personnes reflètent toute la société Haredi est simplement une déclaration de l’ignorance.

Pourquoi acceptons-nous cela? Pourquoi n’y a t’il pas de contre-manifestations contre ce comportement horrible? Pourquoi nous permettons à notre judaïsme qu’il soit détourné par des hooligans, des scélérats ?

