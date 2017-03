VIDÉO | Des israéliens rencontrent un groupe d’iraniens lors d’un voyage en Géorgie, la suite est spectaculaire !

Des Israéliens en voyage en Géorgie ont été surpris quand ils ont rencontré un groupe de touristes iraniens .

Lors de cette rencontre non planifiée, les iraniens ont entendu la musique dans la voiture des touristes israéliens et leur ont demandé : » D’où vous venez ״? Mais dès qu’ils ont entendu parler en israélien, ils étaient excités, les ont félicité et ont commencé à danser avec eux sur le son de la musique.

» Ils étaient très amicaux, ils étaient ravis de nous rencontrer et ont dit contrairement à leur gouvernement que le peuple iranien a de l’amour et du respect pour le peuple israélien ״ selon un journaliste de 0404.

» Ils nous ont même demandé de prendre une photo ״, a dit l’un des israéliens.

