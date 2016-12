Vidéo : Israel expose en images la réunion secrete avant la résolution entre Kerry, Rice, Erekat et Mansour

Le correspondant au Moyen Orient sur la chaîne israélienne 1, Oded Granot a exposé ce mardi soir un protocole secret publié par les médias égyptiens sur « Smoking gun » toutes les preuves de conspiration avant le vote de la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU contre Israël .

Les responsables de cette conspiration se compose du secrétaire d’État John Kerry, la conseillère de sécurité nationale, Susan Rice, le négociateur en chef palestinien, Saeb Erekat et l’envoyé des Nations Unies au sein de l’Autorité Palestinienne, Ryad Mansour.

Selon Granot, les médias égyptiens ont publié le protocole secret de la réunion clandestine qui a eu lieu à Washington le 15 décembre, qui fournit la preuve irréfutable de la résolution anti-Israélienne concocté par Kerry, Rice, Erekat et Mansour.

Selon le rapport égyptien, Kerry et Rice ont dit à Erekat et Mansour que le président Obama serait favorable à une résolution palestinienne «équilibrée» au Conseil de sécurité. Ils les ont également assuré que le Premier ministre Netanyahu n’a pas l’intention de concrétiser la solution à deux Etats.

Kerry a conseillé Erekat de demander toutes les conditions à une solution permanente forcée, après des discussion avec les Saoudiens, qui il y a quelques années ont fait avancer une résolution de paix au Moyen-Orient sur la base de deux Etats. Rice s’ est opposé, parce que, dit-elle, le président Trump tuerait une telle résolution.

«L’administration Trump est dangereuse,« a dit Rice qui a mis en garde les deux hauts responsables de l’AP, ajoutant que « les opinions de Trump sur Israël et les Palestiniens seraient différentes de toutes les administrations précédentes. »

Les quatre fonctionnaires ont ensuite discuté de l’intention de Trump à déplacer l’ambassade à Jérusalem.

Rice a demandé Erekat comment l’AP réagirait si le président Trump déplacé l’ambassade américaine à Jérusalem. Erekat lui a dit que l’OLP retirera sa reconnaissance officielle de l’Etat d’Israël, et va démanteler l’Autorité palestinienne et la demande d’ Israël de revenir au pouvoir . Il a également suggéré à l’Autorité palestinienne d’exiger que les Etats arabes se vengent en coupant leurs relations avec les États-Unis.

Cette dernière citation, irréaliste , montre le niveau de la pensée grandiose dans la direction de l’OLP, sans aucun doute une mesure de leur désespoir.

Les deux Rice et Kerry ont conseillé d’éviter toute attaque qui va irriter et provoquer le président Trump, en particulier le retour à des attaques suicides contre Israël, le démantèlement de l’AP, ou poursuivre Israël pour «crimes de guerre» à la Cour pénale internationale à La Haye. Ils ont dit que l’AP devrait éviter les mesures qui peuvent «nuire à la cause palestinienne. »

Les deux Rice et Kerry ont également insisté à ce que le contenu de leur discussion soit gardé secret. Mais, apparemment, cela n’a pas été le cas.

L’ambassadeur d’Israël à Washington Ron Dermer a dit aux médias américains cette semaine que son gouvernement avait des preuves prouvant que l’administration Obama avait orchestré la résolution du CSNU anti-israélienne. Il a déclaré qu’Israël prévoyait de transmettre l’information dès l’entrée de l’administration Trump à la maison blanche.

Mais le régime général el-Sisi a refusé d’attendre, selon Granot, et a publié le protocole secret de la réunion ce mardi soir, probablement parce qu’ils étaient en colère contre le président Obama pour les faire mal paraître aux yeux du monde arabe. Vous vous souviendrez que mercredi soir dernier, la délégation égyptienne des Nations Unies a retiré sa propre version de la résolution anti-colonies suite à l’intervention personnelle du président élu Trump avec le président el-Sisi. Maintenant, ils sont apparus comme des collaborateurs israéliens, depuis que les États-Unis et d’autres membres de l’USC ont réussi à pousser la résolution derrière le dos de l’Egypte.

Granot a mis en garde en disant que l’administration Obama pourrait encore utiliser les semaines à venir avant l’investiture de Trump pour infliger plus de dégâts sur Israël. Comme préparer davantage de mesures contre Israël. En effet, le secrétaire d’État John Kerry a annoncé mardi qu’il livrerait « des remarques sur la paix au Moyen-Orient » mercredi, à 11h00, à Dean Acheson sur l’Auditorium de Foggy Bottom.

