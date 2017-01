Vidéo inquiétante : les rebelles Houthi crient « Mort à Israël » après une attaque sur un navire d’Arabie Saoudite qui a fait deux morts

La coalition arabe au Yémen, dirigée par l’Arabie saoudite, a admis hier (lundi) que la frégate saoudienne dans la mer Rouge, près du port de Al Hudaydah dans le Gouvernorat du Yémen a été attaquée ces derniers jours par les rebelles Houthi.

Selon la Coalition, trois navires « suicides » appartenant à des rebelles ont attaqué le navire.

Des sources affiliées avec les rebelles chiites ont déclaré hier sur le réseau « al Mayadeen » affilié au Hezbollah au Liban que le navire transportait pas moins de 176 soldats saoudiens, en plus d’un hélicoptère militaire. La coalition Saoudite a confirmé la mort de deux personnes à bord du navire et trois blessés.

« Le navire saoudien qui a opéré dans la lutte au Yemen a été percuté à l’arrière du bateau et par conséquent, a explosé en provoquant un incendie qui a été éteint plus tard », a déclaré la coalition. Selon sa version, la frégate était en patrouille dans le port de la mer Rouge, dans le gouvernorat d’Al Hudaydah.

Ce n’est pas la première fois qu’un navire de la coalition arabe du Yémen est bombardé ou attaqué par les rebelles, mais il ne fait aucun doute que cela est une preuve supplémentaire que la région est en danger car aujourd’hui, les rebelles sont soutenus par l’Iran et le Hezbollah.

La coalition arabe et l’Arabie ont commencé en Mars 2015 lors de l’opération « Tempête décisive » contre les rebelles.

Le président yéménite Abed Rabbo Mansour Hadi et son gouvernement, sont soutenus par l’Arabie Saoudite et la Coalition, est la ville méridionale d’Aden. Houthis est toujours la capitale de Sanaa, et environ 7000 personnes sont morts dans la bataille.



