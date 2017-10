VIDEO | Des infiltrés africains menacent des Juifs à Tel Aviv :  » C’est notre pays, vous n’avez aucun pays »

Un groupe d’infiltrés d’Afrique a maudit et menacé les résidents juifs de Tel-Aviv, et tout cela devant la police israélienne qui a prévenu qu’ils ne devaient pas menacer les juifs qui étaient en train de les filmer.

Cette scène filmée, s’est déroulée au niveau de la rue Levinsky dans le sud de Tel-Aviv. La police était sur les lieux et a pris des preuves après une émeute organisée par des infiltrés. Il y avait du sang et de jeunes femmes criaient. Shefi Paz, l’activiste social et ses amis sont revenus d’activités de routine pour tenter de protéger cet endroit devenu un refuge africain pour les infiltrés.

En un court laps de temps, la confrontation a commencé. Les infiltrés ont menacé les Juifs, menaçant de briser leurs téléphones cellulaires, tout en précisant que ce n’était pas l’Etat juif, mais plutôt leur propre pays, celui des Africains.

‘Pourquoi tu filmes ici, tu n’es pas autorisé’, a déclaré l’un des étrangers, et son ami est intervenu rapidement et s’est tourné vers un autre juif : ‘Allez au Maroc, tu es marocain !’

‘Qu’est-ce que tu prends des photos de moi ? Je vais casser ton téléphone ‘, a déclaré l’infiltré.

Son ami africain a ajouté : ‘C’est notre pays. Vous n’avez aucun pays. D’où êtes-vous venu ? Du Maroc ? De la Tunisie ? Je suis un être humain, c’est comme ça. Écoute, écrasons son téléphone (à la femme juive qui le filme). Elle pue plus que la merde.

Alors les infiltrés sont allés affronter la police. Le policier a clairement indiqué au réfugié que tout le monde avait le droit de filmer dans un endroit public. Un juif a dit; ‘Regardez comment ils (les infiltrés) parlent aux flics’, puis on entend une réponse de l’infiltré : ‘Comment nous parlons aux flics ? C’est un état démocratique. ‘

Shefi Paz : ‘Vendredi soir, nous sommes rentrés d’une tournée de routine et nous découvrons, des fragments de verre au sol, un chiffon imbibé de sang dans la main de l’un des infiltrés, des jeunes femmes qui crient sur la route, les policiers ne sont pas respectés. C’est tout à propos de nous. Voici de ma camera ce que l’on veut que vous ne voyiez pas… Et c’est aussi ce que la police ne veut pas que vous voyiez. ‘