En effet, le Service pénitentiaire israélien a publié vendredi une vidéo montrant le détenu palestinien et le chef de la grève de la faim, Marwan Barghouti, mangeant secrètement un bonbon et d’autres aliments dans la salle de bain de sa cellule , ce vendredi.



Barghouti, est un terroriste reconnu purgeant cinq peines d’emprisonnement à perpétuité, il a lancé une grève de la faim à grande échelle parmi les prisonniers palestiniens pour faire pression pour obtenir plus de privilèges, entraîner des tensions avec Israël et sur la rue palestinienne. La grève a débuté son 21ème jour ce dimanche.

La vidéo montre deux jours différents, le 27 avril et le 5 mai – où Barghouti pouvait être vu apparemment déballer des aliments dans sa cellule de la prison et manger dans les toilettes.

Le porte-parole du service pénitentiaire a déclaré: « La vidéo parle d’elle-même ».

Depuis le 27 avril, un horodatage pourrait être vu dans le coin inférieur. Cependant, il n’y a qu’un horodatage au début du segment du 5 mai.

Le ministre de la sécurité publique, Gilad Erdan, a critiqué Barghouti comme un «meurtrier et un hypocrite» pour manger en menant une grève de la faim.

« Comme je l’ai dit tout à l’heure, cette grève de la faim n’a jamais été sur les conditions des terroristes condamnés, qui répondent aux normes internationales. Il s’agit d’avancer les ambitions politiques de Marwan Barghouti pour remplacer Abu Mazen « , a déclaré M. Erdan , en utilisant le surnom du président palestinien Mahmoud Abbas.

« Barghouti est un meurtrier et un hypocrite qui a exhorté ses camarades prisonniers à souffrir alors qu’il mangeait derrière leur dos. Tout comme il a menti au monde lorsqu’il a écrit au New York Times qu’il a décidé de frapper afin de protester contre les mauvais traitements, il a menti au public palestinien lorsqu’il a affirmé être battu. Israël ne cédera pas à l’extorsion et à la pression des terroristes « , a déclaré M. Erdan.

Les images du 27 avril sont moins claires, alors que Barghouti ferme la porte de la salle, mais dans le segment du vendredi après-midi, on le voit en cassant des morceaux d’une barre de bonbons et en les déplaçant vers sa bouche.

Le visage de Barghouti ne peut pas être clairement vu dans les images, car il regarde vers le bas et loin de la caméra.

L’ambassadeur d’Israël aux Nations Unies, Danny Danon, a déclaré que les actions de Barghouti prouvaient que la grève de la faim est une «cascade de médias» qui vise à glorifier les terroristes avec le sang sur leurs mains.

Il n’y avait pas de commentaires immédiats du Club des Prisonniers palestiniens.

Plus tôt dans la journée, Qadoura Fares, chef du groupe de plaidoyer, a déclaré que les grévistes de la faim avaient commencé à prendre des suppléments vitaminiques, il y a une semaine. Il a déclaré que les gardiens ont intensifié le châtiment, saisi tous les objets personnels et laissé les prisonniers « avec rien que leurs lits ».

Selon les responsables palestiniens, 1 500 détenus ont refusé de manger depuis le mois dernier pour protester contre les conditions.Cependant, les responsables israéliens disent que seulement 800 continuent à refuser la nourriture et ont menacé d’introduire des médecins étrangers pour les forcer à se nourrir.

Barghouti est une figure populaire dans la société palestinienne et il est considéré comme un successeur possible d’Abbas. Certains analystes israéliens ont souligné que la grève de la faim est un moyen pour Barghouti de montrer à Abbas qu’il exerce toujours le pouvoir politique.