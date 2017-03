VIDÉO | Hassan Nasrallah contre le mariage homosexuel et pour le mariage précoce !

Selon MEMRI, le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a pris position contre les tentatives de légalisation du mariage homosexuel au Liban, affirmant que l’homosexualité « défie la logique, la nature humaine et l’esprit humain ». Dans son discours prononcé le 18 mars 2017, à l’occasion de la « Journée de la femme musulmane », et diffusé sur la chaîne télévisée Al-Manar, Nasrallah a critiqué « la culture de l’opposition au mariage précoce », estimant que les partisans de cette culture « servent sans le savoir Satan et les démons […] La réponse devrait être de propager la culture du mariage précoce. » Extraits :

Hassan Nasrallah : Il y a des sociétés à l’étranger qui ont été ruinées par l’homosexualité, et maintenant elles l’exportent au Liban et dans le monde arabe et islamique. Ils veulent légaliser le mariage homosexuel au parlement. Les relations homosexuelles défient la logique, la nature humaine et l’esprit humain. Ces relations… Certaines personnes disent : « Mais cela relève de la liberté de choix. Où est le problème ? » Non, c’est un grave problème. Un grave problème. Au Liban et ailleurs, tout le monde, les musulmans, les chrétiens et les non-religieux … Quiconque se soucie de sa société et de la pureté de l’humanité doit prendre position contre ce genre d’entreprise. […]

Ils essaient de répandre – même dans notre propre société – une culture d’opposition au mariage précoce. Il fut un temps où le mariage précoce était accepté. Aujourd’hui, des gens disent que le mariage précoce est un mal, que le mariage précoce a des ramifications négatives… Ces gens savent-ils mieux qu’Allah [ce qui est bien], Lui qui a créé l’humanité, et demandé que cela soit, via ses prophètes, culminant avec le prophète Mohammed ?

Savent-ils mieux que le Créateur de l’Homme si le mariage précoce sert ou non les intérêts de l’humanité ? Ils peuvent argumenter qu’il y a des cas de divorce après un mariage précoce. Mais je peux vous présenter plus de divorces après des cas de mariage à 20, 30 ou 40 ans. Cela ne peut pas servir de preuve. Cela ne peut pas servir de preuve. Au contraire, ceux qui répandent la culture de l’opposition au mariage précoce dans notre société servent inconsciemment Satan et les démons. Ils servent aussi notre ennemi en causant la ruine morale de notre société. La réponse devrait être de propager la culture du mariage précoce. […]

