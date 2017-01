Vidéo : Le Hamas arrête un chanteur et humoriste Gazaoui pour avoir critiqué le gouvernement au pouvoir

La police militaire a arrêté ce mercredi une personnalité connue par le grand public. Le chanteur et humoriste Gazaoui, Adel al-Meshoukhi qui a critiqué le gouvernement terroriste du Hamas et a donc été arrêté , selon un média local.

Al Meshoukhi, 32 ans, a posté sur sa page Facebook , une minute de videologue où il attaque le Hamas pour les conditions de vie difficiles dans la bande de Gaza, en particulier les coupures de courant fréquentes (le résultat d’une pénurie chronique d’électricité qui s’est aggravée cet hiver).

Meshoukhi a aussi lamenté le chômage pesant, en disant: « Pas de travail, pas de passages [en Israël et en Egypte], pas de nourriture … Hamas, assez! Nous voulons l’ électricité! Nous voulons l’ électricité! »

Le clip a reçu plus de 258.000 vues et peut encore être trouvé en ligne.

Selon le site, Sensor arabe, al-Meshoukhi a été utilisé pour travailler dans la sécurité pour un groupe du Hamas, mais il y a trois ans, il a reçu une balle dans la jambe pendant l’entraînement et a dû se retirer. Il continue de recevoir un salaire partiel.

Ces derniers mois, il est devenu populaire dans la bande de Gaza pour les vidéos comiques et lyriques qu’il a mise en ligne sur des réseaux sociaux, et qui ont reçu un large succé. Ses vidéos expriment une sorte de protestation, dont beaucoup dans la bande de Gaza s’identifient. Il parle au jour le jour les difficultés des gens et critique le gouvernement du Hamas – pour lequel il a vu l’intérieur d’une cellule de prison plus d’une fois.

Une source à l’intérieur du ministère de l’Intérieur du Hamas a déclaré cette semaine que al-Meshoukhi avait été arrêté pour violations disciplinaires, pour rompre les promesses qu’il avait faites à propos de l’obéissance aux règles. Son cas est en cours d’examen par un tribunal militaire.

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

Promotion de plus de 40 % sur les produits cosmétiques de la Mer Morte sur IsraelChrono.com Cliquez ICI pour commander