VIDÉO | Le Hamas a documenté une prison israélienne par la vidéo de l’un des prisonniers

Après l’affaire du député arabe, Ghattas, qui a été arrêté en flagrant délit de contrebande de téléphones mobiles à des terroristes d’une prison israélienne, il se trouve que les terroristes poursuivent dans cette activité et même au sein des prisons de sécurité dans le pays. Il semble que les inspections effectuées dans les prisons ne sont pas suffisantes.

Les terroristes du Hamas ont documenté une scène de vie dans une prison du sud du terroriste Nael Albraoti, 59 ans, sautant à la corde . Nael Albraoti (נאאל אלברע’ות’י) est considéré comme l’un des plus anciens terroriste en prison. Il a été libéré lors d’un échange puis ré-emprisonné quand il est devenu clair qu’il a continué ses activités terroristes et l’incitation, et condamné à l’emprisonnement à vie.

Selon les rapports des médias arabes, la vidéo a été filmée au cours des derniers jours et publiée hors de la prison. Cette vidéo montre aussi, comment les prisonniers en Israël sont traités, et peuvent aussi faire du sport, loin des tortures des prisons syriennes ou irakiennes…