VIDÉO FUN | Mélania a refusé de donner la main à Donald Trump sur le tapis rouge ?

Dès le début, les responsables israéliens ont noté que la visite du Président des États-Unis, Donald Trump, était accompagné d’un grand désordre et non conventionnel côté américain mais surtout avec des situations inattendues. Cela a commencer avec le député, Oren Hazan, qui à notre grande surprise a fait un selfi avec le président, mais il ne fut pas le seul…

Si nous pensions que le selfi de ce député du Likoud fut le plus « embarrassant » côté Trump, il se révèle que les Américains ont remarqué un incident plus intéressant qui est arrivé entre Mélanie Trump et son mari. Un moment après que Trump et sa femme sont descendus de l’avion , marchant sur le tapis rouge, le président a envoyé son bras vers sa femme espérant qu’elle allait lui tenir la main, mais cette dernière a refusé. Qu’est il arrivé juste avant l’ atterrissage en Israël? On ne pourra jamais savoir, mais il ne fait aucun doute qu’une certaine tension peut être à l’origine de ce refus(ou pas ?) .

Mais la séquence des gaffes ne s’est pas terminée. Après cela, la femme du président Trump a décidé, d’écrire un post sur son compte Twitter pour la femme du Président Israelien, mais a fait une erreur en écrivant que ce fut un grand honneur de rencontrer Nehama Ribkin, au lieu de Nehama Rivlin, l’épouse du président.

