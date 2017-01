Vidéo en France : Un membre des Neturei Karta se prend une raclée (méritée) !

Le porte-parole des Neturei Karta, Israel « Srully » Dovid Weiss a déclaré:

« Nous tenons à souligner que nous espérons que cette conférence de paix sera juste une première étape vers la restauration de l’ensemble de la Palestine à ses frontières d’avant 1948, permettant à ce peuple de vivre en sécurité et en paix. Avant l’ère du sionisme, les juifs vivaient en Palestine en sécurité, côte à côte avec la population arabe palestinienne. Ceci est notre espoir pour l’avenir « .

Un membre de Neturei Karta et l’ancien président iranien Ahmadinejad

« Après la récente résolution des Nations Unies qui a condamné l’Etat d’Israël pour l’expansion de ses colonies, le porte-parole de l’Etat d’Israël a faussement accusé les membres du Conseil de sécurité d’être anti-sémite. Ceci est à la fois faux et une insulte pour nous, en tant que Juifs qui croient en la justice en Terre Sainte. » a t’il ajouté.

L’ancien chef du Neturei Karta Moshie Hirsch avec le terroriste Yasser Arafat avec des cadeaux

Le faux rabbin a exprimé son admiration pour le président français, François Hollande, pour la «communauté juive dynamique et ses hôtes nationaux . » Dovid Weiss a ajouté que« la France d’aujourd’hui est un environnement idéal pour les Juifs « et ce malgré de nombreux Juifs français qui quittent la France pour émigrer en Israël, après les nombreuses attaques terroristes qu’ils ont eu au cours des deux dernières années. »

Pendant une manifestations de la communauté Juive contre cette conférence, un membre des Neturei Karta affirme qu’un contre-manifestant pro-israélien l’a agressé physiquement et attaqué le faux rabbin. L’homme a dit qu’il a agit car le Nétouré Karta l’avait insulté.

Le faux rabbin a été frappé à son œil droit et d’autres ont affirmé que les manifestants pro-israéliens, ont volé et brûlé leurs «keffieh palestinien» et endommagé leurs bannières.

Le faux rabbins a dû être escorté hors de la ville par la police.

Ensuite, une délégation de faux rabbins a visité l’ambassade «palestinienne» en France. Ils ont présenté un cadeau à l’ambassadeur palestinien qui l’a accepté au nom du président .

Dans l’après-midi, le groupe a organisé une manifestation sur la Place de droits de l’homme en face de la Tour Eiffel. Ils ont parlé avec beaucoup de touristes et ont été interrogés par les membres de la presse.

Les Neturei Karta attendent avec impatience la prochaine fois qu’ils pourront voler quelque part et se démarquer quelque part dans la rue en tenant des pancartes antisémites et cherchant désespérément l’attention.

Les Neturei Karta avec les dirigeants iraniens avec un joli bouquet!

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

NOUVEAU SUR LA BOUTIQUE

VENTE DE BOUTARGUE (15 €) OU ŒUFS FRAIS DE MULET !

Pour commander, cliquez ICI