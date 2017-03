VIDÉO | Un français entouré de sa progéniture (de plusieurs femmes) prône l’endoctrinement des enfants par Daesh

Selon MEMRI, le 20 mars 2017, la province de Raqqa de l’Etat islamique (EI) a diffusé une vidéo vantant les efforts de Daesh pour endoctriner les musulmans, en particulier les enfants, vivant sur ses territoires .

Dans ce but, l’EI ( ou Daesh) utilise plusieurs moyens, parmi lesquels son système éducatif et sa propre chaîne télévisée Al-Bayan. La vidéo déplore également la dégradation des mœurs qui frappe les jeunes et les enfants musulmans dans le monde musulman et accuse les « ennemis de l’islam » d’être en partie responsables de cette situation….

Dans cette même vidéo, un combattant français de l’EI, Abou Yaqoub Al-Faransi, est entouré par ses nombreux enfants, nés probablement de plusieurs épouses. S’exprimant en français, il souligne l’obligation d’avoir beaucoup d’enfants, affirmant que c’est une grande responsabilité, et que ses enfants fréquentent les écoles dirigées par l’EI, aux côtés de camarades du monde entier.

Les enfants, dit-il, étudient les principes du monothéisme, la récitation et la mémorisation du Coran et un éventail de matières profanes, comme les mathématiques et la géographie. Al-Faransi ajoute que ces enfants “apprennent qu’ils sont la meilleure communauté qu’on ait fait surgir pour les hommes”, tout en répétant que lui et les autres ne renonceront jamais à l’islam et à ses principes, malgré les attaques des incroyants contre eux.

La vidéo montre ensuite les enfants qui fréquentent diverses classes de l’EI, ainsi qu’un membre du groupe, sans doute un érudit ou un enseignant, dénonçant les systèmes éducatifs « incomplets » employés dans le monde musulman, où selon lui les enfants musulmans ne sont pas éduqués selon les principes essentiels de la croyance comme le monothéisme. La vidéo fustige ceux qui cherchent à corrompre les jeunes musulmans en dehors du territoire de l’EI, notamment en diffusant des contenus corrompus et « toxiques » à la télévision. Ces efforts, selon un intervenant dans la vidéo, entrent dans le cadre des objectifs des « ennemis d’Allah » : affaiblir la famille musulmane moyenne et vaincre l’EI…

35 % de réductions sur les produits de la Mer Morte pour les hommes