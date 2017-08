VIDEO EXCLUSIVE | Deux combattants de Tsahal à « Tsouk Etan » révèlent le film de la destruction des tunnels et la mort des terroristes du Hamas

Liron Pessah et Dor Bognim sont deux commandant qui de Tsahal qui ont combattu lors de la guerre contre Gaza en 2014. Ils ont filmé leur action, dans le domaine de l’ingénierie et ont documentée la destruction des tunnels et les sites de lancement de roquettes contre Israel.

Les deux officiers ont servi ensemble dans cette société d’ingénierie dans Gaza et ont décidé de montrer trois ans plus tard leurs vidéos, y compris l’exposition d’un tunnel sous la maison d’un civil de Gaza, et la destruction des lance-roquettes et de son bastion terroriste.

Les soldats sont vus dans la vidéo plaçant les explosifs qui ont détruit le lanceur de roquettes qui a été utilisé contre Israel peut de temps avant sa destruction. Une autre vidéo semble montrer la destruction de terroristes du Hamas et de l’entrepôt de munitions appartenant à cette organisation terroriste.

Une autre vidéo documente l’ouverture d’un tunnel caché sous l’évier d’une cuisine d’une maison privée. Les combattants sont arrivés sur les lieux après avoir reçu des informations de renseignement. On voit les soldats ouvrir le placard de la cuisine et trouver l’entrée du tunnel – qui sera détruit peu de temps après.

« La documentation fait partie de notre travail » , dit le soldat Liron Pessah, qui a servi en tant que commandant de la compagnie dans l’ opération 603, le bataillon du génie de la 7e Brigade, et sert maintenant comme officier dans la Division du génie de Yéhouda .

De nombreux soldats sont équipés de caméra GoPro afin de montrer le travail sur le terrain et les résultats.

» Dans la nécessité d’effectuer une tâche, cet appareil photo ne va pas changer la situation dans la zone d’opération « , explique le capitaine Dov Bognim , qui était alors commandant de la compagnie adjoint au bataillon 603 et aujourd’hui commandant dans l’équipement lourd dans l’unité Yéhouda. « Il ajoute : « l’appareil photo est un autre moyen par lequel nous enregistrons l’activité et nous pouvons apprendre ce qu’il faut faire . »

Cette unité a continué à exercer ses fonctions consciencieusement, comme on le voit, mais elle a dû faire face aux difficultés – y compris le scénario le plus difficile comme la mort d’autres soldats comme le sergent-chef Moshe Davino tué par des tirs de missiles anti-char dans son char qu’il conduisait dans le sud de Gaza.

« Perdre un soldat lors de cet événement n’est pas facile pour tout le peloton, mais sa force est là et nous continuons d’avancer » , dit le capitaine Pessah. « L’unité a continué de se battre jusqu’à la fin de l’opération. Nous avons recueilli les morceaux des organes de notre compagnon et nous avons continué ».

«J’ai dit aux soldats avec les larmes dans les yeux que Moshiko a été été tué mais que nous n’avions pas le temps de faire face à la douleur. Les soldats ont regardé et pleuré, mais ils se sont rendu compte qu’ils avaient une mission et que nous devions entrer dans Gaza. Je me souviens des moments les plus difficiles en tant que commandant, mais c’est le commandant « réinitialiser » et aller de l’ avant. »