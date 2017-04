VIDÉO | Évacuation des blessés de la guerre civile syrienne par l’armée d’Israël

Sept blessés par des éclats d’obus, dont deux enfants, ont été évacués ce Shabbat par une équipe médicale de Tsahal vers les hôpitaux dans le nord d’Israël. Depuis 2013, l’armée israélienne a soigné des dizaines de Syriens blessés qui sont venus à la frontière dans les hauteurs du Golan. Israël, jusqu’à ce jour, a soigné près de 3.000 victimes de la guerre en Syrie.

Les 7 civils syriens blessés ont été évacués ce jeudi soir par les forces de Tsahal pour un traitement médical en Israël. Les personnes blessées par des éclats d’obus viennent des villages voisins à la frontière entre Israël et la Syrie.

Le responsable des opérations de la Division de médecine 210 a déclaré: « Quand nous avons vu qu’il y avait des blessés dans un état de grande urgence, nous avons décidé d’envoyer nos équipes avec l’aide d’une hélicoptère de la Force aérienne ».

Au début de l’année 2013, l’armée israélienne a commencé à traiter les Syriens blessés qui sont venus à la frontière dans les hauteurs du Golan. Depuis lors, Israël a reçu près de 3.000 blessés syriens, dont 600 l’année dernière. 20% des Syriens traités en Israël sont des enfants et 10% sont des femmes. Sur les blessés traités en Israël, environ 70% des blessés ont été traités à l’hôpital de Nahariya, environ 20% d’entre eux à l’hôpital« Ziv » et l’hôpital de Safed, et d’autres dans différents hôpitaux du pays.

Dès la première année, les civils syriens étaient soignés dans un hôpital de campagne installé près de la frontière dans les hauteurs du Golan. Cet hôpital a fonctionné pendant deux ans, jusqu’au début de l’année 2015, et a été complètement démantelé fin d’année 2016. Actuellement, les forces de Tsahal donnent les premiers soins d’urgence et sauvent des vies tous les jours. Ils font ensuite évacuer les blessés, si nécessaire, dans un hôpital en Israël.

