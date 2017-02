Vidéo : Erdogan réprimande Merkel. « L’islam est une religion de paix, pas du terrorisme islamique »

Lors d’une rencontre entre Erdogan et Merkel, cette dernière a parlé de la nécessité pour la Turquie et l’Allemagne de coopérer encore plus loin pour lutter contre le terrorisme, y compris le « terrorisme islamiste » :

« Nous avons parlé en détail sur les questions de la lutte contre le terrorisme islamiste, contre toute forme de terrorisme, et nous avons également parlé du terrorisme des militants du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) », a-t-elle dit aux côtés de M. Erdogan dans son palais à Ankara. « Nous sommes d'accord sur le fait que nous voulons coopérer, nous sommes tous touchés par cela. Nous avons convenu d'avoir une coopération plus étroite à l'avenir », a-t-elle dit. Erdogan, assis à côté de Merkel, restait impassible face à son discours. Beaucoup de musulmans se sont opposés à tout amalgame entre islam et terrorisme, en faisant valoir que ceux qui commettent des crimes prétendument au nom de l'islam n'ont rien à voir avec une religion qui prône la paix. « Cette expression de « terrorisme islamiste » attriste sérieusement les musulmans », a répondu M. Erdogan, regardant sévèrement la chancelière allemande. « Une telle expression est incorrecte parce que l'islam et la terreur ne peuvent pas être associés. La signification de l'Islam est la paix ». « S'il vous plaît il ne faut pas utiliser ce genre d'expression. Tant qu'elle sera utilisée, nous devrons nous défendre contre cela. En tant que président musulman, personnellement, je ne peux pas accepter cela », a-t-il répondu.