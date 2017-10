VIDEO : Ecoutez la blague de Vladimir Poutine à propos d’un soldat israélien

Ce 4 octobre, Vladimir Poutine participe à la session plénière du premier forum économique dédié à l’énergie (la Semaine russe de l’énergie) qui se déroule du 3 au 7 octobre à Moscou et Saint-Pétersbourg.

Après avoir remarqué qu’il était le seul à répondre aux questions du journaliste lors d’une session plénière du Forum russe de la semaine de l’énergie, le président russe Vladimir Poutine raconte une blague à propos d’un soldat israélien pour répondre à une question du journaliste sur le plateau :

Le journaliste (1:29:47) :

» Mr Poutine, si vous le permettez, je voudrais vous poser une question concernant votre héritage en tant que président russe, et concernant l’avenir de l’économie russe ? »

Poutine répond par une blague sur un soldat de Tsahal :

» Je vais vous raconter une blague sur l’armée israélienne : Le commandant interroge un soldat israélien et lui demande : » Si 20 terroristes t’attaquent, qu’est ce que tu feras ? Le soldat répond : » Je prend mon ouzi et je tire » Alors le commandant lui demande : » Et si ils ont un tank, tu fais quoi ? » Le soldat répond : » Je prend une grenade, et si les terroriste ont des avions, tu feras quoi ? et le soldat répond …etc…Et finalement, le soldat répond : » Mais mon general , que se passe t-il ? Je suis le seul à me battre ?

Poutine continue en disant : » Alors est ce que je suis le seul dans ce panel de personnalités ici à être concerné ? « pour faire comprendre au journaliste de poser les questions aux autres personnalités politiques…Le public applaudit au milieu des rires.

Le plus intéressant est qu’il s’identifie à un soldat de Tsahal et pas à l’armée russe, et deuxièmement, il se réfère aux adversaires du soldat de Tsahal, comme les «terroristes» mais ce qui serait encore mieux, est aussi que la Russie cesse de soutenir certains de ces terroristes !