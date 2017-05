Vidéo du SDT (Service de Diffusion de la Torah) : « Nous avons rendez-vous avec le Machiah

Le Beth Hamikdash a été détruit à cause de la haine gratuite et nous devons réparer cette faute grâce à l’inverse la bonté gratuite. Nous voyons de plus en plus de problèmes dans ce domaine et sachant que l’Ahavat Israel est ce qu’il manque pour que Machiah vienne, le SDT a décidé d’agir.

Lag Baomer est le jour de l’Ahdout, de l’union du Am Israel. Nous avons donc décidé de publier ce jour une vidéo sur le sujet de l’Ahavat Israel. Les SDT Paris et Israel se sont unit pour ce projet. Nous voulons transmettre ce message à toute la communauté Juive.

Orthodoxe, religieux sioniste, Habad, soldat de tsahal, religieux moderne et pratiquant se sont réunis pour réaliser cette vidéo avec la participation exceptionnelle du Rav Yossef Tordjmann, le Rav du SDT.

Peuple Juif, unissons nous maintenant à l’approche de Chavouot et du don de la Torah à travers ce message de paix et d’union. Je suis convaincu que si chaque Juif comprenait et appliquait ce message, Machiah viendrait maintenant.

Je compte donc sur vous pour que chacun diffuse cette vidéo et contribue à la géoula !

