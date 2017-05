VIDEO | Donald Tump se rend au Kottel sous très haute sécurité

Le président kippa sur la tête se rend au Mur du Kottel.

#TrumpInIsrael @realDonaldTrump, with a yarmulke on his head, saying a prayer at the Western Wall

Live 📹>> https://t.co/DzcAnmh981 pic.twitter.com/tIAxJaQcq9

— חדשות 10 (@news10) 22 mai 2017