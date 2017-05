VIDEO | Discours du père du soldat français, Ilan Moreno dont la stèle a été détruite

Le soldat exemplaire, Ilan Moreno ZL d’origine francaise est mort lors de la seconde guerre du Liban et son visage n’a jamais été montré car il faisait parti d’une unité d’élite et a donné sa vie pour protéger le peuple d’Israël contre ses ennemis aux frontière.

Une stèle a été placée pour ne jamais l’oublier mais une fois de plus la gauche israélienne a réussi à obligé la justice israélienne de détruire sa stèle et celui d’un autre soldat Ezra Asher une semaine à peine après Yom Hazikaron, et suite à la décision finale de la Cour Suprême.

Les bulldozers ont procédé à la destruction d’un observatoire en bois et des deux stèles se trouvant à Netiv Ha-Avot à El’azar dans le Goush Etzion. L’ONG, Shalom Akhshav est derrière cette décision scandaleuse avec la participation de la Cour suprême .

De nombreux groupes de visiteurs venaient à cet endroit pour connaitre cet officier qui a donné sa vie pour la sécurité d’Israël lors d’opérations extrêmement dangereuses.

En plus des stèles, plusieurs maisons seront aussi détruites jusqu’en mars 2018 selon l’ordre de la Cour suprême.

Le père du soldat tué, Ilan Moreno a exprimé sa tristesse et sa colère contre la Cour suprême et l’Etat.

