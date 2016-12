Vidéo en direct : Les débiles de BDS vident les étagères du Leclerc de Vitry

Les petits français bobo qui ne sont jamais venus en Israel, ne connaissent rien au conflit israélo-palestinien et rien sur l’histoire du peuple Hébreu et sa terre ancestrale sont plus fort pour vider les étagères d’un supermarché Leclerc vendant des produits israéliens .

Aucune intervention pour les stopper , ni par respect pour les clients sur place qui font leur courses, ni aucun vigiles, en sachant que le boycott est interdit en France !

Le message du Mjcf Bobigny-Drancy est celui ci :

« Cette après midi nous étions 40 jeunes communistes au supermarché Leclerc de Vitry-sur-Seine pour faire résonner les trois lettres de BDS (Boycott Désinvestissement Sanction) avec prise de parole, banderoles, tracts et retrait des rayons des jus de fruits de la marque Jafaden ! Nous voulions sensibiliser les clients au boycott, et dénoncer cette entreprise qui fabrique ses produits avec des oranges issues des colonies Israéliennes. Sans oublier Leclerc qui participe à cette colonisation en en faisant sa marque repère. »

Des appels au micros sont inclus….sinon tout va bien en France 🙂

