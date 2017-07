VIDÉO | Deux cousins attaquent un caissier dans un magasin Rami Levi à Eilat

C’est dans un magasin de la chaîne « Rami Levy » à Eilat, qu’un probleme lié à un décompte suite à un achat qu’une bagarre d’une grande violence a eu lieu contre un caissier par deux cousins.

La prolongation de l’arrestation du principal suspect dans l’attaque au cours d’une bagarre qui a éclaté hier (dimanche) a été décidé par le tribunal d’instance .

Les deux cousins viennent de Tibériade et Bat-Yam. Selon le suspect, une heure avant cette attaque, il est arrivé au magasin Rami Levy pour faire des achats, il a payé à la caisse et le caissier lui a dit: « Qu’est-ce que tu me regardes ».

C’est alors que le suspect dans l’attaque a quitté la scène, mais peu de temps après, il est revenu avec son cousin pour régler ses comptes : » Le fait qu’il est m’est dit « pourquoi t me regardes » m’a fait une boule à l’estomac ».

Le suspect dans l’attaque a quitté la scène, mais peu de temps après, il est revenu avec son cousin pour régler ses comptes et une bagarre d’une rare violence s’est déroulé dans le magasin, le personnel les a séparé. Les deux hommes ont été interrogés par la police.

אחד התוקפים בקטטה ב"רמי לוי" באילת: ״הוא אמר לי 'מה אתה מסתכל עלי' – אז חזרתי ותקפתי אותו״. @bokeralmog מדווח >> https://t.co/UKRcca6eWa pic.twitter.com/vXaVSLzDGp — חדשות 10 (@news10) 10 juillet 2017

