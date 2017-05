Les détectives de la police de Jérusalem déguisés en soldats ont surpris des émeutiers ultra – orthodoxes à Ramat Beit Shemesh après avoir été attaqué par les 5 émeutiers qui ont été arrêtés en flagrant délit.

On peut voir les jeunes enfants engager dans cette haine gratuite et une grande foule marcher derrière les « soldats » les insultants sans raison. L’un d’eux crache sur eux et d’autres leur demandent de partir de ce quartier.