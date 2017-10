VIDEO | Un député britannique tente de contrer le président Tchèque avec une question sur la paix au Moyen Orient : Ecoutez la réponse extraordinaire de Miloš Zeman !

Lors d’un échange au parlement entre un député Britannique, et le Président Tchèque, le député tente de lutter avec le Président en parlant du Moyen Orient et plus précisément la paix entre les palestiniens et Israel et les moyens pour y arriver.

La réponse du Président Tchèque est clair, sans cacher son admiration pour Israel :

» Je suis un ami d’Israël, et j’ai parmi eux des vraies amis sincères, c’est la raison pour laquelle, je pense que la paix en Israel passe d’abord par la sécurité de ce pays. Je connais l’histoire de toutes les guerres depuis 1948 et Israel a gagné chacune d’entres elles.

…Il y a une chose que l’on doit savoir, c’est que ce pays est celui de l’Etat Juif. Et le Hamas, le Hezbollah et d’autres n’ont qu’un seul objectif, détruire Israel.

Donc pour moi, la solution pour la paix en Israel, est de désarmer les organisations terroristes du premier au dernier en passant par le Hamas comme le Hezbollah ».

חבר פרלמנט בריטי ניסה להתקיל את נשיא צ’כיה עם שאלה על שלום במזה »ת – והוא מצדו הגיב בתמיכה נרגשת ויוצאת דופן בישראל | @yaronavraham pic.twitter.com/l3ONrEX6nv — חדשות 2 (@Channel2News) 17 octobre 2017