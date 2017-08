VIDEO | De plus en plus de Juifs fuient le Venezuela qui s’enfonce dans le terrorisme

La communauté juive du Venezuela est la plus ancienne et le plus grande de la communauté juive d’Amérique latine.

À son apogée, environ 30 mille membres. Mais ces dernières années, de nombreux juifs ont quitté le pays en raison de l’effondrement du pays et de la peur suite à la terreur qui regne dans les rues.

N’ayant pas le choix, ils sont obligés de laisser derrière eux leurs biens et recommencer leur vie ailleurs comme cette famille de Caracas qui décide de faire son Alya à Jérusalem :

Regardez ce reportage de cette famille juive et orthodoxe face au désespoir :