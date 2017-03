VIDÉO : Une fois de plus, l’acteur Richard Gere s’enfonce dans son ignorance à Hévron

L’acteur d’Hollywood, Richard Gere est l’un des invités en Israel qui reste le plus déplaisant de ce pays. Conformément à sa vision biaisée du conflit, il s’est rendu à Hébron avec l’organisation de gauche « Breaking The Silence » et voici ce que les caméras ont publié de lui :

» C’est exactement, comme le vieux sud d’Amérique. Les Noirs savaient où ils pouvaient aller ou ne pas aller et ils l’ont bien compris. »

Pour cet acteur, les noirs et esclaves de l’Amérique sont les pauvres palestiniens et la cause de leur malheur sont les Juifs dans « le territoire contrôlé » .

Et ceux que Richard ne sait pas, ( vu son inculture) est que le roi David ( dont il a joué le rôle dans un film !) a été oint comme le roi d’Israël à Hébron, et il régna pendant sept ans. Et pourtant, il affirme que les juifs ne devraient pas y être ?

