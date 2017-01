Vidéo de l’attaque : un témoin de l’attentat annonce que les soldats ont hésité à tirer sur le terroriste

L’attentat au camion bélier il y a moins d’un heure à Tapiot à Jerusalem a visé principalement un groupe de soldats de garçons et filles selon la radio israélienne tuant 4 soldats et blessant des dizaines d’autres :

Un témoin sur place a dit qu’il a été choqué par la réaction des soldats lors de l’attaque :

«En une fraction de seconde , pendant que je parlais avec un soldat, j’ai vu le camion qui arrivait vers nous. Après que j’ai fait plusieurs roulades dans l’herbe, j’ai vu le camion venir en sens inverse, là je me suis rendu compte que ce n’était pas un accident. »

» Les soldats prenaient trop de temps jusqu’à ce qu’ils ont commencé à tirer vers le terroriste, et je ne comprends pas le pourquoi de cette hésitation et le retard dans les tirs pour neutraliser le terroriste. »

Moshe Aharon, un chauffeur de bus qui était sur la scène, a déclaré aussi ce qu’il a vu:… « Il y avait un groupe de soldats avec des sacs polochons descendant de l’autobus et le camion a accéléré vers le groupe de soldats. Puis les soldats ont tiré sur lui et il est revenu vers eux à nouveau puis à côté du bus, en faisant marche arrière et à nouveau les a dépassé. »

Un autre personne a dit sur sa page Facebook :

« Je vais vous donner quelques nouvelles TERRIFIANTES de ce qui c’est passé tout à l’heure a Talpiot. Je tiens ceci de première main. Il s’agit d’un bus d’élèves officiers qui se trouvait à l’arrêt avec les soldats dans le bus et quelques un en bas du bus. Les soldats ont vu venir le bus et ont compris les intentions du terroriste 150 mètres avant qu’il arrive.

La dizaine de soldats qui éteint à terre ont levé leurs armes sur le camion et ont demandé l’autorisation de tirer au commandant. Celui-ci a hésité. Ne sachant pas s’il avait le droit de faire tirer. Il a fallu attendre qu’il y ait 4 tués et 14 blessés pour tirer sur le terroriste.

Ces morts sont un peu la conséquence dirent du jugement du tribunal militaire dans l’affaire Azaria. » a t’il conclu.

Après l’attaque :

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

Promotion de plus de 40 % sur les produits cosmétiques de la Mer Morte sur IsraelChrono.com Cliquez ICI pour commander