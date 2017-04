Vidéo de l’attaque des Etats Unis contre Daesh en Afghanistan

New video of massive bomb hitting ISIS https://t.co/bpDNjdq3rz — Josiah Daniel Ryan (@JosiahRyan) 14 avril 2017

Les États-Unis ont attaqué une base de Daesh en Afghanistan et tué un chef de l’organisation terroriste et 36 autres.

Un réseau de tunnels souterrains a été explosé,afin d’éviter d’autres attaques terroristes sur la capitale de Kaboul.

La bombe GBU-43 est une des bombes les plus puissantes de l’arsenal américain, et la seconde au monde. Elle est aussi surnommée « La mère des bombes » . C’est la première fois qu’une telle bombe est larguée dans l’utilisation opérationnelle. militaire.



La bombe de 11 tonnes de TNT a été transportée à partir d’un gros avion de transport de « Hercules ». L’utilisation du parachute a le rôle particulier de ralentir la vitesse de la chute de la bombe pouvant détruire des bunkers à une hauteur prédéterminée au-dessus du sol, la bombe explose, créant un trou béant énorme, ce qui augmente de manière significative l’effet destructeur.

« La zone bombardée est connue comme une zone sous le contrôle de Daesh selon le journaliste de CNN, Nick Fallon Walsh.

» C’est une zone isolée et à distance qui est très difficile d’accès pour les forces militaires . Il ne fait aucun doute que le message de Trump à Daesh est de montrer que les USA peuvent atteindre les endroits les plus éloignés et les détruire. »

