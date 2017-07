Vidéo de l’attaque au couteau en Allemagne : Le terroriste est palestinien

Un attentat s’est déroulé ce vendredi dans la ville de Hambourg, qui a fait un mort et six blessés

Le terroriste est un palestinien né aux Emirats arabes unis.

Le maire de la ville parle d’«attentat» et la police a indiqué que l’homme était connu comme islamiste.

Pour rappel, vers 15h10 dans le quartier populaire et commerçant de Barmbek, les habitants profitent en terrasse du soleil et un homme descend d’un bus et entre dans un supermarché de la chaîne Edeka. Il se munit d’un couteau de cuisine avec une lame de 20 centimètres dans un rayon et attaque une Allemand de 50 ans pour le poignarder mortellement.

Le terroriste a le temps de frapper deux autres personnes dans le magasin puis s’enfuit dans la rue,et blesse quatre autres passants, dont deux à vélo. Au total, le nombre de blessés est de six, cinq hommes âgés de 19 à 64 ans et une femme de 50 ans.

Ce terroriste avait été dans le passé, reconduit à la frontière mais la procédure avait pris du retard. C’est exactement le même cas que le Tunisien Anis Amiri, responsable de l’attentat au camion-bélier sur un marché de Noël à Berlin en décembre (12 morts).

Les autorités allemandes ont révélé qu’elles l’avaient classé comme islamiste dans leurs dossiers, suite à des signes de radicalisation religieuse récents, confirmés par plusieurs résidents de son foyer. Il portait des habits traditionnels musulmans, lisait des sourates du Coran à haute voix dans son foyer.

Selon le maire de Hambourg Olaf Scholz : «c’est un attentat odieux commis par un homme ayant cherché refuge en Allemagne puis détourné sa haine contre le pays qui l’accueillait ». Plusieurs témoins ont indiqué que l’attaquant avait crié «Allah Akbar» («Dieu est le plus grand») sur son passage. Une chose est sûre selon la police, il a agi seul.

Un peu comme les mêmes palestiniens le font en Israel …tous les jours.