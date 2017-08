VIDÉO DE L’ATTAQUE A YAVNE | Le terroriste « Je suis venu pour mener à bien cette attaque »

Les caméras de surveillance du supermarché de Yavné montrent l’attaque qui s’est déroulée ce matin contre un employé du magasin Shupersal. On y voit le terroriste poignarder à plusieurs reprises sa victime qu’il a grièvement blessée.

L’ homme âgé de 43 ans a été blessé aujourd’hui (mercredi), après avoir été poignardé plusieurs fois dans le haut du corps au supermarché du Boulevard Sanhédrin à Yavné.

בסרטון מצלמות האבטחה מהסופרמרקט ביבנה, נראה הדוקר כשהוא שולף את הסכין ומתנפל על עובד המקום https://t.co/RwFiaEgQOT | @ndvori pic.twitter.com/2f3Q4aTFMz — חדשות 2 (@Channel2News) 2 août 2017

L’auteur a été neutralisé par des citoyens en dehors du magasin a été arrêté par la police lors de son interrogatoire durant lequel il a déclaré : « Je suis venu ici pour mener à bien une attaque. »

La vidéosurveillance du supermarché montre l’attaque terroriste où l’on voit l’employé combattre le terroriste qui va le poignarder à plusieurs reprises.

Celui-ci vient des territoires palestiniens et est âgé de 19 ans. Il se promène dans le supermarché et passe devant l’employé qui range la marchandise puis, sort un couteau sous sa chemise et le poignarde à plusieurs reprises.

Lors de son interrogatoire initial, le suspect a avoué : « Je suis venu pour mener à bien une attaque. » Le Shin Bet a déclaré que le terroriste qui a effectué l’attaque se nomme Ismael Abrahim Abu Aram, 19 ans, de Yata. Le renseignement israélien a également dit qu’il n’était pas lié à une organisation terroriste et qu’il est entré illégalement en Israël. Les forces de sécurité ont fait un raid dans le village de Yatta ou il habite.